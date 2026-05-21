Алиханов рассказал о планах по поддержке развития роботизации - 21.05.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о планах по поддержке развития роботизации
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует оказать дополнительную поддержку развития роботизации и помочь выводить российские наработки в этом направлении в серию, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на главу министерства Антона Алиханова. "По словам главы Минпромторга России, через общеотраслевую субсидию на НИОКР сейчас разрабатываются роботизированные комплексы с российскими системами LiDAR, шарнирно-сочлененные 6-осевые роботы грузоподъемностью от 25 до 50 кг и 200 кг с применением отечественных редукторов, 6-осевой робот-манипулятор грузоподъемностью от 6 кг и ряд других проектов", - говорится там. "Он также рассказал, что Минпромторг России планирует оказать дополнительную поддержку развития роботизации и поспособствовать выводу отечественных наработок в серию", - говорится в сообщении. Алиханов добавил, что развитие автоматизации и роботизации промышленности обусловлено необходимостью совершенствования технологической базы и повышения производительности труда во всех отраслях, дефицитом кадров, а также ускорением цифровизации и внедрения искусственного интеллекта в производственном цикле. В России освоен выпуск шарнирно-сочлененных, параллельных, линейных, цилиндрических, а также SCARA-роботов. Среди них налажено производство самых востребованных моделей. "Минпромторг через единую региональную субсидию ежегодно докапитализирует региональные фонды развития промышленности. Кроме того, есть возможность работать в режиме софинансирования с федеральным Фондом. Считаем, что нужно использовать эти ресурсы в том числе для содействия в модернизации малых и средних предприятий с внедрением промышленных роботов", - подчеркнул Алиханов.
