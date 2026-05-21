В Турции заявили, что Россия получила козырь в споре с Бельгией

Россия получила политический и юридический козырь в споре с Бельгией после решения Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T00:47+0300

АНТАКЬЯ (Турция), 21 мая - ПРАЙМ. Россия получила политический и юридический козырь в споре с Бельгией после решения Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear, заявил РИА Новости турецкий политик и дипломат, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз. В пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены и обещал оспорить вердикт. "Вердикт российского суда крайне важен, так как Москва может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear... Даже если Euroclear не выполнит решение, Россия в любом случае доказала, что ее доводы справедливы, и укрепила свою политическую позицию", - сказал Йылмаз. По мнению политика, Москва может сподвигнуть своих союзников, в первую очередь Белоруссию, к заморозке активов бельгийского правительства или Euroclear, находящихся в их юрисдикции. Йылмаз отметил, что вердикт московского суда "придаст легитимности любому решению, которое Москва примет (в отношении Euroclear – ред.) в будущем". Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.

