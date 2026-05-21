Россия в марте в шесть раз увеличила импорт пива из Чехии

Россия в марте этого года в шесть раз в месячном выражении увеличила импорт чешского пива, потратив на покупку пенного из этой страны 796 тысяч евро, выяснило... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T05:16+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия в марте этого года в шесть раз в месячном выражении увеличила импорт чешского пива, потратив на покупку пенного из этой страны 796 тысяч евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Такая динамика позволила стране стать крупнейшим европейским поставщиком напитка в Россию, тогда как месяцем ранее она была лишь третьей. На втором месте по объему поставок в денежном выражении в марте расположилась Польша, чьи отгрузки пенного на российский рынок выросли более чем на треть - до 385,2 тысячи евро. Третье место отошло Бельгии, чьи поставки в начале весны остались примерно на уровне февральских значений, увеличившись всего на 2%, до 252,3 тысячи евро. Кроме них в первую пятерку крупнейших продавцов пива на российский рынок в марте вошли Литва (рост втрое в месячном выражении, до 218,3 тысячи евро) и Германия (рост на 15%, до 163 тысяч евро).

