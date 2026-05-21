Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай - 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:47+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года экспортировала в Китай рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов и стала крупнейшим поставщиком этой категории на рынке КНР с долей в импорте 14,4%, сместив на второе место Эквадор, а в первом квартале этого года укрепила лидерство, увеличив долю до 16,2%, сообщила журналистам Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные ITC Trade Map.
"В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%. Эквадор, который четыре года подряд сохранял титул крупнейшего поставщика морепродуктов в КНР, с долей 13,7% (3,25 миллиарда долларов) спустился на второе место. В первом квартале 2026 года российские рыбаки укрепили позиции, поставив в Китай рыбопродукцию почти на 1,1 миллиарда долларов. Доля России в китайском импорте выросла с 13,8% до 16,2%, а Эквадора снизилась с 14,6% до 14%", - говорится в сообщении.
Президент ассоциации Герман Зверев отметил, что Китай - крупнейший импортер российской рыбы и всегда был одним из основных стратегических партнеров для российских рыбаков.
"Пятнадцать лет - с 2005 до 2020 годы - Россия лидировала в поставках морепродуктов в Китай. В 2021 году пальму первенства забрал Эквадор, который к этому времени стал крупнейшим в мире производителем креветки. Эта страна Латинской Америки, к слову, с нуля создала рынок креветки в Китае, нарастив долю в китайском импорте с 0-1% до более чем 13% за десять лет", - добавил он.
Зверев напомнил, что Китай остается одновременно и "мировой рыбоперерабатывающей фабрикой", и мировым центром luxury-потребления, что делает этот рынок интересным для всех рыбопромышленных держав.
По его славам, Россия стала первой страной, открывшей китайцам премиум морепродукты, и фактически с нуля создала там рынок живого краба. Так, Китай стал крупнейшим потребителем этой продукции.
"Одновременно с развитием внутреннего потребления российской рыбопродукции мы развивали сырьевой экспорт на перерабатывающие предприятия Китая - это мороженые минтай, треска, лососевые и другие. Такая политика позволила России долгие годы удерживать лидерство на китайском рынке. И вернуть его также помогла эта стратегия", - рассказал глава ВАРПЭ.
Он отметил, что Россия наращивает экспорт в КНР мороженых минтая, сельди, трески для переработки, а живого краба, сурими и другой продукции глубокой переработки - для внутреннего потребления. Также развивает новые направления поставок, например, палтуса и икры минтая.
Зверев подытожил, что, согласно исследованию ВАРПЭ, российский экспорт рыбы в Китай к 2030 году может вырасти в 1,7 раза, почти до 4,88 миллиарда долларов.
