Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/rossija-870088627.html
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай
Россия по итогам 2025 года экспортировала в Китай рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов и стала крупнейшим поставщиком этой категории на рынке КНР с долей в... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T06:47+0300
2026-05-21T06:47+0300
бизнес
экономика
россия
китай
кнр
эквадор
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870088627.jpg?1779335238
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года экспортировала в Китай рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов и стала крупнейшим поставщиком этой категории на рынке КНР с долей в импорте 14,4%, сместив на второе место Эквадор, а в первом квартале этого года укрепила лидерство, увеличив долю до 16,2%, сообщила журналистам Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные ITC Trade Map. "В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%. Эквадор, который четыре года подряд сохранял титул крупнейшего поставщика морепродуктов в КНР, с долей 13,7% (3,25 миллиарда долларов) спустился на второе место. В первом квартале 2026 года российские рыбаки укрепили позиции, поставив в Китай рыбопродукцию почти на 1,1 миллиарда долларов. Доля России в китайском импорте выросла с 13,8% до 16,2%, а Эквадора снизилась с 14,6% до 14%", - говорится в сообщении. Президент ассоциации Герман Зверев отметил, что Китай - крупнейший импортер российской рыбы и всегда был одним из основных стратегических партнеров для российских рыбаков. "Пятнадцать лет - с 2005 до 2020 годы - Россия лидировала в поставках морепродуктов в Китай. В 2021 году пальму первенства забрал Эквадор, который к этому времени стал крупнейшим в мире производителем креветки. Эта страна Латинской Америки, к слову, с нуля создала рынок креветки в Китае, нарастив долю в китайском импорте с 0-1% до более чем 13% за десять лет", - добавил он. Зверев напомнил, что Китай остается одновременно и "мировой рыбоперерабатывающей фабрикой", и мировым центром luxury-потребления, что делает этот рынок интересным для всех рыбопромышленных держав. По его славам, Россия стала первой страной, открывшей китайцам премиум морепродукты, и фактически с нуля создала там рынок живого краба. Так, Китай стал крупнейшим потребителем этой продукции. "Одновременно с развитием внутреннего потребления российской рыбопродукции мы развивали сырьевой экспорт на перерабатывающие предприятия Китая - это мороженые минтай, треска, лососевые и другие. Такая политика позволила России долгие годы удерживать лидерство на китайском рынке. И вернуть его также помогла эта стратегия", - рассказал глава ВАРПЭ. Он отметил, что Россия наращивает экспорт в КНР мороженых минтая, сельди, трески для переработки, а живого краба, сурими и другой продукции глубокой переработки - для внутреннего потребления. Также развивает новые направления поставок, например, палтуса и икры минтая. Зверев подытожил, что, согласно исследованию ВАРПЭ, российский экспорт рыбы в Китай к 2030 году может вырасти в 1,7 раза, почти до 4,88 миллиарда долларов.
китай
кнр
эквадор
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, кнр, эквадор, варпэ
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЭКВАДОР, ВАРПЭ
06:47 21.05.2026
 
Россия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай

ВАРПЭ: Россия в 2025 году стала крупнейшим поставщиком рыбы в Китай

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам 2025 года экспортировала в Китай рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов и стала крупнейшим поставщиком этой категории на рынке КНР с долей в импорте 14,4%, сместив на второе место Эквадор, а в первом квартале этого года укрепила лидерство, увеличив долю до 16,2%, сообщила журналистам Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные ITC Trade Map.
"В 2025 году Россия экспортировала в КНР рыбопродукцию на 3,42 миллиарда долларов, увеличив свою долю в рыбном импорте страны до 14,4%. Эквадор, который четыре года подряд сохранял титул крупнейшего поставщика морепродуктов в КНР, с долей 13,7% (3,25 миллиарда долларов) спустился на второе место. В первом квартале 2026 года российские рыбаки укрепили позиции, поставив в Китай рыбопродукцию почти на 1,1 миллиарда долларов. Доля России в китайском импорте выросла с 13,8% до 16,2%, а Эквадора снизилась с 14,6% до 14%", - говорится в сообщении.
Президент ассоциации Герман Зверев отметил, что Китай - крупнейший импортер российской рыбы и всегда был одним из основных стратегических партнеров для российских рыбаков.
"Пятнадцать лет - с 2005 до 2020 годы - Россия лидировала в поставках морепродуктов в Китай. В 2021 году пальму первенства забрал Эквадор, который к этому времени стал крупнейшим в мире производителем креветки. Эта страна Латинской Америки, к слову, с нуля создала рынок креветки в Китае, нарастив долю в китайском импорте с 0-1% до более чем 13% за десять лет", - добавил он.
Зверев напомнил, что Китай остается одновременно и "мировой рыбоперерабатывающей фабрикой", и мировым центром luxury-потребления, что делает этот рынок интересным для всех рыбопромышленных держав.
По его славам, Россия стала первой страной, открывшей китайцам премиум морепродукты, и фактически с нуля создала там рынок живого краба. Так, Китай стал крупнейшим потребителем этой продукции.
"Одновременно с развитием внутреннего потребления российской рыбопродукции мы развивали сырьевой экспорт на перерабатывающие предприятия Китая - это мороженые минтай, треска, лососевые и другие. Такая политика позволила России долгие годы удерживать лидерство на китайском рынке. И вернуть его также помогла эта стратегия", - рассказал глава ВАРПЭ.
Он отметил, что Россия наращивает экспорт в КНР мороженых минтая, сельди, трески для переработки, а живого краба, сурими и другой продукции глубокой переработки - для внутреннего потребления. Также развивает новые направления поставок, например, палтуса и икры минтая.
Зверев подытожил, что, согласно исследованию ВАРПЭ, российский экспорт рыбы в Китай к 2030 году может вырасти в 1,7 раза, почти до 4,88 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКНРЭКВАДОРВАРПЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала