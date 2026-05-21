В США назвали разницу в визитах Путина и Трампа в Китай

СNN: визит Путина в Китай стал более успешным, чем поездка Трампа в Пекин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Москва, 21 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетил Китай, и эта поездка, по мнению CNN, прошла в более открытой и дружелюбной атмосфере, чем визит президента США Дональда Трампа.
"Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами", — говорится в материале.
Издание также подчеркивает, что в последние годы Путин и председатель КНР Си Цзиньпин активно развивали сотрудничество между Россией и Китаем в областях торговли, дипломатии и обороны.
Москва и Пекин подписали 42 документа, включая совместное заявление о дальнейшем усилении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о формировании многополярного мира и новых типа международных отношений.
С 13 по 15 мая Трамп находился в Китае с государственным визитом и провел переговоры с Си Цзиньпином. Однако, как отмечает портал Daily Beast, американскому лидеру не удалось добиться результатов по вопросам, которые он планировал решить, несмотря на его утверждения о множестве выполненных задач — он так и не уточнил, какие именно вопросы были разрешены.
