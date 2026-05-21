В США выступили с заявлением из-за ЧП на границе России - 21.05.2026, ПРАЙМ
В США выступили с заявлением из-за ЧП на границе России
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Rick Sanchez заявил, что Запад должен обратить внимание на предупреждения России касательно... | 21.05.2026, ПРАЙМ
06:16 21.05.2026
 
В США выступили с заявлением из-за ЧП на границе России

Риттер призвал Запад прислушиваться к предупреждениям России по поводу украинских дронов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Rick Sanchez заявил, что Запад должен обратить внимание на предупреждения России касательно украинских беспилотников у ее границ.
"У слов есть значения. Каждое слово — важное. Это было сказано Латвии", — сказал он.
Риттер подчеркнул, что европейские государства предоставили Украине возможность наносить удары по территории России, чтобы впоследствии оправдать вступление НАТО в конфликт. Однако, Москва, как отметил эксперт, готова предпринять ответные шаги, напоминая о наличии ядерного арсенала.
"Проблема в том, что Запад перешел последнюю черту", — заключил Риттер.
Во вторник "возможная угроза воздушному пространству" объявлялась в Латвии, в небо поднимались истребители НАТО. В тот же день Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
Служба внешней разведки России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам страны. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
 
