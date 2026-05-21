Мадьяр сделал поразительное заявление о России

Весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа по окончанию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете...

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа по окончанию конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью газете Rzeczpospolita."Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии", — сказал он.Мадьяр подчеркнул, что политика ЕС значительно изменится после окончания конфликта и понадеялся, что это произойдет быстро.Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявлял в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

