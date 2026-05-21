https://1prime.ru/20260521/rossiya-870110029.html

На Западе ужаснулись ответу России после дерзкой выходки Каллас

На Западе ужаснулись ответу России после дерзкой выходки Каллас - 21.05.2026, ПРАЙМ

На Западе ужаснулись ответу России после дерзкой выходки Каллас

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X испугался ответа России на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас. "Ни один здравомыслящий лидер... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T16:58+0300

2026-05-21T16:58+0300

2026-05-21T16:58+0300

россия

украина

европа

кая каллас

владимир путин

ес

нато

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X испугался ответа России на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас. "Ни один здравомыслящий лидер ЕС не стал бы таким образом настраивать Россию против себя, каким бы глупым он ни был", — говорится в публикации. Малинен отметил, что европейская "партия войны" отчаянно пытается заставить Россию ответить, не понимая, что это, скорее всего, не приведет к желаемому результату. "Кремль нанесет сокрушительный удар по военным объектам/объектам НАТО, которые поддерживают военные усилия Украины..." — подчеркнул он. Накануне Каллас призвала усилить поддержку Украины и еще больше укрепить оборону Европы. Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260515/ukraina-869955815.html

https://1prime.ru/20260514/udary-869916362.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, европа, кая каллас, владимир путин, ес, нато, в мире