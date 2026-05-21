https://1prime.ru/20260521/rosstandart-870083973.html

Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления

Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления - 21.05.2026, ПРАЙМ

Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления

Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, он вступает в силу с июня, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T00:26+0300

2026-05-21T00:26+0300

2026-05-21T00:26+0300

бизнес

финансы

росстандарт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870083973.jpg?1779312399

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял новый ГОСТ на унитазы и другие санитарные приспособления, он вступает в силу с июня, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. ГОСТ распространяется на керамические санитарные изделия, такие как унитазы, раковины, пьедесталы, биде и другие. При этом введена более подробная классификация приспособлений. Так, в ГОСТе, введенном в 2018 году, унитазы подразделялись только на три вида: напольные, детские и настенные. А новый документ насчитывает уже 16 видов унитазов. Их разделяют по типу установки (напольные, подвесные); по конструкции (компакт, моноблок и приставные); по организации омывания чаши (ободковые, безободковые, с душевым смывом); по расположению выпускного патрубка; по типу монтажа (скрытый и открытый); а также на детские, стандартные и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, смягчены требования к размеру унитазов. Так, если раньше высота от пола до борта у стандартных унитазов должна была составлять 40 сантиметров, то теперь она может варьироваться от 38 до 42 сантиметров. А высота гидрозатвора теперь может составлять от 5 до 7 сантиметров вместо 6 сантиметров. ГОСТ вступит в силу с 1 июня текущего года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, росстандарт