Рубль – чемпион мира - 21.05.2026, ПРАЙМ
Рубль – чемпион мира
Рубль – чемпион мира
17:16 21.05.2026
 
Рубль – чемпион мира

Рубль укрепился до трехлетних максимумов

Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
По наблюдениям экспертов "Альфа-Форекс", в последние недели мая российская валюта сохраняет потенциал укрепления. Возможно, максимального за целый год. Причин несколько: стабильно высокий профицит торгового сальдо ($13,97 млрд. по данным за март и может увеличиться благодаря нефтяным доходам в апреле-мае) и низкий спрос на иностранную валюту; жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, ограничивающая инвестиционный потенциал бизнеса с замедлением роста экономики; старт очередного налогового периода. Параллельно с этим, по итогам апреля уровень инфляции упал до 5,5% в годовом выражении, темпы роста цен с января стабильно не превышают 6% г/г.

По нашим оценкам, текущие экономические условия благоприятны для очередного снижения ключевой ставки на июньском заседании Банка России. Вероятно, остановить "переукрепление" рубля возможно только более решительными мерами смягчения денежно-кредитных условий со стороны регулятора.

Неопределенность сохраняется
Локальное укрепление доллара по отношению к единой европейской валюте замедлилось, после выхода отчетности по инфляции ЕС. Согласно данным за апрель, базовый индекс потребительских цен (HICP, год к году) составил 3%, а индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоресурсов (Core HICP, год к году) — 2,2%. Торги на рынке форекс проходят в торговых границах 1,1500-1,1800.

Нефтяной рынок
Основная причина роста инфляционных рисков для Европы — нефтяные котировки. Стоимость июльских и августовских фьючерсов Brent превышает $100 за баррель на фоне нерешенного вопроса по разблокировке Ормузского пролива. В этой связи, нарастают и глобальные инфляционные риски, которые могут вынудить американского и европейского финрегуляторов изменить монетарный курс в сторону ужесточения во втором полугодии. Ближайшие заседания ЕЦБ и ФРС состоятся 11 и 17 июня соответственно, валютный рынок до этого времени продолжит сохранять среднесрочную неопределенность.

Прогнозы от "Альфа-Форекс":

В паре евро/доллар ожидаем стабилизацию котировок в торговом диапазоне 1,1500-1,1800. По доллару внебиржевые торги сместились в диапазон 70-74 рублей за доллар. По евро ожидаем колебания в пределах 80-84 рублей.

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться выше $100 за баррель.

Инфляционные риски для мировой экономики могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики главных мировых центробанков. Этот фактор оказывает давление на рынок драгоценных металлов. Ожидаем недельные колебания котировок золота составляют $4350-4750 за тройскую унцию, и $68-85 за унцию серебра.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

