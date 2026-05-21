Рубль – чемпион мира

По наблюдениям экспертов "Альфа-Форекс", в последние недели мая российская валюта сохраняет потенциал укрепления. Возможно, максимального за целый год. Причин несколько: стабильно высокий профицит торгового сальдо ($13,97 млрд. по данным за март и может увеличиться благодаря нефтяным доходам в апреле-мае) и низкий спрос на иностранную валюту; жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, ограничивающая инвестиционный потенциал бизнеса с замедлением роста экономики; старт очередного налогового периода. Параллельно с этим, по итогам апреля уровень инфляции упал до 5,5% в годовом выражении, темпы роста цен с января стабильно не превышают 6% г/г. По нашим оценкам, текущие экономические условия благоприятны для очередного снижения ключевой ставки на июньском заседании Банка России. Вероятно, остановить "переукрепление" рубля возможно только более решительными мерами смягчения денежно-кредитных условий со стороны регулятора. Неопределенность сохраняетсяЛокальное укрепление доллара по отношению к единой европейской валюте замедлилось, после выхода отчетности по инфляции ЕС. Согласно данным за апрель, базовый индекс потребительских цен (HICP, год к году) составил 3%, а индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоресурсов (Core HICP, год к году) — 2,2%. Торги на рынке форекс проходят в торговых границах 1,1500-1,1800. Нефтяной рынокОсновная причина роста инфляционных рисков для Европы — нефтяные котировки. Стоимость июльских и августовских фьючерсов Brent превышает $100 за баррель на фоне нерешенного вопроса по разблокировке Ормузского пролива. В этой связи, нарастают и глобальные инфляционные риски, которые могут вынудить американского и европейского финрегуляторов изменить монетарный курс в сторону ужесточения во втором полугодии. Ближайшие заседания ЕЦБ и ФРС состоятся 11 и 17 июня соответственно, валютный рынок до этого времени продолжит сохранять среднесрочную неопределенность. Прогнозы от "Альфа-Форекс":В паре евро/доллар ожидаем стабилизацию котировок в торговом диапазоне 1,1500-1,1800. По доллару внебиржевые торги сместились в диапазон 70-74 рублей за доллар. По евро ожидаем колебания в пределах 80-84 рублей. Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться выше $100 за баррель.Инфляционные риски для мировой экономики могут привести к ужесточению денежно-кредитной политики главных мировых центробанков. Этот фактор оказывает давление на рынок драгоценных металлов. Ожидаем недельные колебания котировок золота составляют $4350-4750 за тройскую унцию, и $68-85 за унцию серебра.
