Рубль оказался крепче, чем все думали
Алексей Михеев
Алексей Михеев
18:11 21.05.2026
 
Рубль оказался крепче, чем все думали

Инвестстратег Михеев объяснил, почему рубль крепче, чем казалось

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
Алексей Михеев
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. На днях Банк России сообщил, что в апреле реальный эффективный курс рубля вырос на 3,4%. Реальный курс показывает, как изменяется валютный курс с учётом инфляции, и в последний год, по данным ЦБ, этот курс сильно вырос к основным валютам. Инфляция в России в последние кварталы выше, чем в США, Европе и Китае, а рубль вопреки этому укреплялся.
При этом номинальный курс рубля значительно укрепился и в мае — за неполный месяц рубль уже вырос к юаню на 5%. Это значит, что и реальный курс рубля вырос примерно ещё на 5% — с учётом этого он показывает рост на 37% с конца 2024 года. В целом индекс реального курса рубля сейчас находится близко к историческим максимумам. Выше он был только в течение нескольких месяцев в 2013 году и летом 2022 года.
Несмотря на то, что в реальных терминах курс рубля сейчас очень крепкий, говорить о неизбежности скорого ослабления национальной валюты не приходится. Есть масса причин для того, чтобы реальный курс был надолго крепче среднеисторических значений:
  1.
    Цена отсечения нефти в бюджетном правиле намного выше, чем та, что была до 2022 года.
  2.
    Значительно снизилась доля импорта в ВВП против той, что была до 2022 года.
  3.
    Существует значительная сложность для накопления валютных активов вне периметра российского банковского сектора.
Крепкий курс рубля также поддерживает высокая ключевая ставка Банка России, которая значительно превышает инфляцию — реальная процентная ставка в России сейчас одна из самых высоких в мире. Свою роль играют и высокие цены на нефть (аналогичная ситуация была в 2013 и 2022 годах), и то, что пока по бюджетному правилу Банк России в мае покупает небольшой объём валюты для таких цен на нефть.
Таким образом, текущий курс рубля просто соответствует текущим условиям. Курс рубля может несколько ослабнуть, если в ближайшие месяцы по бюджетному правилу будет покупаться больше валюты. В мае покупки валюты были ниже тех, что должны быть при текущих ценах на нефть, из-за корректировок в бюджетном правиле, связанных с расчётами налоговых поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД), которые выплачивались в марте и апреле. В июне эти корректировки, вероятно, будут ниже, а в июле их не будет совсем, поэтому можно ожидать, что объём покупок валюты значительно вырастет, если цены на российскую нефть останутся на текущих уровнях.
Автор: Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

