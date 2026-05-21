Рубль оказался крепче, чем все думали

На днях Банк России сообщил, что в апреле реальный эффективный курс рубля вырос на 3,4%. Реальный курс показывает, как изменяется валютный курс с учётом...

2026-05-21T18:11+0300

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. На днях Банк России сообщил, что в апреле реальный эффективный курс рубля вырос на 3,4%. Реальный курс показывает, как изменяется валютный курс с учётом инфляции, и в последний год, по данным ЦБ, этот курс сильно вырос к основным валютам. Инфляция в России в последние кварталы выше, чем в США, Европе и Китае, а рубль вопреки этому укреплялся.При этом номинальный курс рубля значительно укрепился и в мае — за неполный месяц рубль уже вырос к юаню на 5%. Это значит, что и реальный курс рубля вырос примерно ещё на 5% — с учётом этого он показывает рост на 37% с конца 2024 года. В целом индекс реального курса рубля сейчас находится близко к историческим максимумам. Выше он был только в течение нескольких месяцев в 2013 году и летом 2022 года.Несмотря на то, что в реальных терминах курс рубля сейчас очень крепкий, говорить о неизбежности скорого ослабления национальной валюты не приходится. Есть масса причин для того, чтобы реальный курс был надолго крепче среднеисторических значений:Крепкий курс рубля также поддерживает высокая ключевая ставка Банка России, которая значительно превышает инфляцию — реальная процентная ставка в России сейчас одна из самых высоких в мире. Свою роль играют и высокие цены на нефть (аналогичная ситуация была в 2013 и 2022 годах), и то, что пока по бюджетному правилу Банк России в мае покупает небольшой объём валюты для таких цен на нефть.Таким образом, текущий курс рубля просто соответствует текущим условиям. Курс рубля может несколько ослабнуть, если в ближайшие месяцы по бюджетному правилу будет покупаться больше валюты. В мае покупки валюты были ниже тех, что должны быть при текущих ценах на нефть, из-за корректировок в бюджетном правиле, связанных с расчётами налоговых поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД), которые выплачивались в марте и апреле. В июне эти корректировки, вероятно, будут ниже, а в июле их не будет совсем, поэтому можно ожидать, что объём покупок валюты значительно вырастет, если цены на российскую нефть останутся на текущих уровнях.Автор: Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции

Алексей Михеев https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868245568_235:0:2283:2048_100x100_80_0_0_8fe2fc4f507e3a4f15b1b777160fe061.jpg

