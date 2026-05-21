В Минфине призвали давать рынку больше возможностей для экспериментов

2026-05-21T11:51+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российскому финансовому рынку нужно давать больше возможностей для экспериментов с различными инструментами, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Я бы сказал, что нам нужно давать рынку больше возможностей, если говорить откровенно. Понятно, что регуляторы всегда будут более консервативными, но нам нужно давать возможность рынку создавать новые инновационные инструменты", - сказал он на XXVI Всероссийской банковской конференции. По его словам, есть инструменты национального назначения, государственные инструменты, система быстрых платежей, цифровой рубль, но рынку надо давать возможность экспериментировать и пробовать. "Мне кажется, что ту дискуссию, которую мы начали с дискуссии по законодательству, по цифровым валютам, нужно двигать дальше, смотреть на опыт использования стейблкоинов, на опыт токенизации национальных валют, и дать возможность финансовым институтам с этим поэкспериментировать", - сказал он. "Мы не знаем, как это пойдет дальше, как это сработает или не сработает, но, на мой взгляд, в рамках различных экспериментальных режимов такие возможности для рынка мы должны, несомненно, давать", - заключил он.

