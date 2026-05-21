Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине призвали давать рынку больше возможностей для экспериментов - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/rynok-870097217.html
В Минфине призвали давать рынку больше возможностей для экспериментов
В Минфине призвали давать рынку больше возможностей для экспериментов - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Минфине призвали давать рынку больше возможностей для экспериментов
Российскому финансовому рынку нужно давать больше возможностей для экспериментов с различными инструментами, заявил заместитель министра финансов РФ Иван... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:51+0300
2026-05-21T11:51+0300
экономика
финансы
россия
рф
рынок
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fd5cece630942c48da69fe435005e92a.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российскому финансовому рынку нужно давать больше возможностей для экспериментов с различными инструментами, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Я бы сказал, что нам нужно давать рынку больше возможностей, если говорить откровенно. Понятно, что регуляторы всегда будут более консервативными, но нам нужно давать возможность рынку создавать новые инновационные инструменты", - сказал он на XXVI Всероссийской банковской конференции. По его словам, есть инструменты национального назначения, государственные инструменты, система быстрых платежей, цифровой рубль, но рынку надо давать возможность экспериментировать и пробовать. "Мне кажется, что ту дискуссию, которую мы начали с дискуссии по законодательству, по цифровым валютам, нужно двигать дальше, смотреть на опыт использования стейблкоинов, на опыт токенизации национальных валют, и дать возможность финансовым институтам с этим поэкспериментировать", - сказал он. "Мы не знаем, как это пойдет дальше, как это сработает или не сработает, но, на мой взгляд, в рамках различных экспериментальных режимов такие возможности для рынка мы должны, несомненно, давать", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860157909_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3400da8f0a714d514c931a5371bea576.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, рынок, минфин рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Рынок, Минфин РФ
11:51 21.05.2026
 
В Минфине призвали давать рынку больше возможностей для экспериментов

Замглавы Минфина Чебесков призвал давать финрынку больше возможностей для экспериментов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российскому финансовому рынку нужно давать больше возможностей для экспериментов с различными инструментами, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Я бы сказал, что нам нужно давать рынку больше возможностей, если говорить откровенно. Понятно, что регуляторы всегда будут более консервативными, но нам нужно давать возможность рынку создавать новые инновационные инструменты", - сказал он на XXVI Всероссийской банковской конференции.
По его словам, есть инструменты национального назначения, государственные инструменты, система быстрых платежей, цифровой рубль, но рынку надо давать возможность экспериментировать и пробовать.
"Мне кажется, что ту дискуссию, которую мы начали с дискуссии по законодательству, по цифровым валютам, нужно двигать дальше, смотреть на опыт использования стейблкоинов, на опыт токенизации национальных валют, и дать возможность финансовым институтам с этим поэкспериментировать", - сказал он.
"Мы не знаем, как это пойдет дальше, как это сработает или не сработает, но, на мой взгляд, в рамках различных экспериментальных режимов такие возможности для рынка мы должны, несомненно, давать", - заключил он.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФРынокМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала