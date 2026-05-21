S7 с зимы планирует наращивать авиасообщение с Китаем

2026-05-21T19:12+0300

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с зимы 2026-2027 годов планирует увеличить число рейсов в сообщении с Китаем и рассматривает открытие новых маршрутов, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "С зимы 2026/2027 планируем увеличивать частоту рейсов по многим китайским направлениям и прорабатываем новые маршруты", - сообщили в S7. В авиакомпании отметили, что спрос на поездки в Китай стимулирует безвизовый режим между странами, а его продление позволит и дальше наращивать авиасообщение. "Продление безвизового режима было ожидаемым - этот сценарий мы уже заложили в развитие нашей маршрутной сети", - пояснили в S7. Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В среду президент России Владимир Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года.

