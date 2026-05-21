Сбербанк рассказал, когда могут не пройти платежи по QR-коду в Таиланде
2026-05-21T02:48+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Платежи по QR-коду за границей могут не пройти, когда банк не получает ответ от партнера об успехе операции, в таком случае деньги в течение нескольких секунд сразу возвращаются клиенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. Банк в апреле запустил оплату покупок в Таиланде по QR. Сбербанк реализует ее по двум видам: динамическому и статическому. В первом случае QR-код отображается на терминале или кассе, после оплаты товара или услуги появляется чек. Во втором случае QR распечатан на стикере в магазине, продавец не получает чек и ориентируется на статусы из приложения покупателя. Глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева рассказала РИА Новости, что две россиянки, которые расплатились в ювелирном магазине в Таиланде по QR через приложение Сбербанка, рискуют попасть в тюрьму, так как деньги до сих пор не поступили продавцу. В тайских русскоязычных пабликах туристы не раз утверждали, что оплата по QR срабатывает не всегда. "В данном случае оплата проводилась по статическому QR. К сожалению, в небольшом количестве случаев, когда банк не получает ответ от партнера в Таиланде об успехе операции, деньги в течение нескольких секунд сразу возвращаются клиенту. В данном кейсе банк не получил вовремя ответ от платежного партнера в Таиланде об успешности операции и поэтому вернул деньги покупателю", – заявили агентству в пресс-службе Сбербанка. Несмотря на то, что подобные случаи очень редки, банк запланировал проработку по улучшению клиентского опыта оплаты по QR-коду за границей, отметили там. "Мы стремимся обеспечить нашим клиентам такую же надежность и прозрачность оплаты по QR-кодам за рубежом, как и в России. В нашей стране десятки миллионов людей ежемесячно используют QR-коды для оплаты товаров и услуг", – подчеркнули в банке.
