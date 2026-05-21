Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки
Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки
2026-05-21T03:03+0300
03:03 21.05.2026
 
Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки

Финогенова объяснила, кто имеет право на выплаты по советским сберкнижкам

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года. О том, кто имеет право на выплаты и как их получить, агентству “Прайм” рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Компенсацию могут получить как сами граждане РФ, имевшие на 20 июня 1991 года вклады в Сбербанке, так и их наследники. Размер зависит от возраста: родившиеся до 1945 года получают трёхкратную сумму остатка вклада, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату только при условии, что владелец вклада на день смерти был гражданином России. Иностранные граждане и лица без гражданства права на компенсацию не имеют (кроме выплат на ритуальные услуги).
"Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения вклада) и на кратность. Из полученного результата вычитаются ранее выплаченные компенсации. Если год закрытия вклада 1996–2026, коэффициент составит 1", — пояснила эксперт.
Важные нюансы: компенсация не выплачивается по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, а также повторно, если выплата уже была получена ранее. Наследники также могут получить компенсацию на ритуальные услуги: если вкладчик умер в 2001–2026 годах, а сумма вклада превышала 400 рублей, выплачивается 6 000 рублей; при меньшей сумме — размер вклада, умноженный на 15.
Для оформления компенсации потребуются паспорт и сберегательная книжка (для действующих вкладов), наследникам — также свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Обратиться за выплатой можно только в офис Сбера, подав заявление, заключила Финогенова.
 
