https://1prime.ru/20260521/sberknizhka-870080260.html

Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки

Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки - 21.05.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, зачем сегодня нужны советские сберкнижки

В России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года. О том, кто имеет право на... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T03:03+0300

2026-05-21T03:03+0300

2026-05-21T03:03+0300

финансы

юлия финогенова

сбербанк

советские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/76409/02/764090265_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_067b3a294cfc0509fc34626b77d8ba0c.jpg

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года. О том, кто имеет право на выплаты и как их получить, агентству “Прайм” рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Компенсацию могут получить как сами граждане РФ, имевшие на 20 июня 1991 года вклады в Сбербанке, так и их наследники. Размер зависит от возраста: родившиеся до 1945 года получают трёхкратную сумму остатка вклада, а родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники имеют право на выплату только при условии, что владелец вклада на день смерти был гражданином России. Иностранные граждане и лица без гражданства права на компенсацию не имеют (кроме выплат на ритуальные услуги)."Сумма компенсации рассчитывается как произведение остатка вклада на 20.06.1991, умноженного на коэффициент (в зависимости от срока хранения вклада) и на кратность. Из полученного результата вычитаются ранее выплаченные компенсации. Если год закрытия вклада 1996–2026, коэффициент составит 1", — пояснила эксперт.Важные нюансы: компенсация не выплачивается по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, а также повторно, если выплата уже была получена ранее. Наследники также могут получить компенсацию на ритуальные услуги: если вкладчик умер в 2001–2026 годах, а сумма вклада превышала 400 рублей, выплачивается 6 000 рублей; при меньшей сумме — размер вклада, умноженный на 15.Для оформления компенсации потребуются паспорт и сберегательная книжка (для действующих вкладов), наследникам — также свидетельство о смерти и документы о праве на наследство. Обратиться за выплатой можно только в офис Сбера, подав заявление, заключила Финогенова.

https://1prime.ru/20260401/sverkhdokhody-868787233.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, юлия финогенова, сбербанк, советские вклады