Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/sberstrakhovanie-870079663.html
СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала
СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала - 21.05.2026, ПРАЙМ
СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала
Клиенты СберСтрахования жизни оформили более 22,5 тысячи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), вложив свыше 52 миллиардов рублей. Об этом на конференции... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T13:30+0300
2026-05-21T13:30+0300
финансы
сберстрахование жизни
страхование
страхование жизни
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_84528c95d61b1b17bf21eef1aee9d13a.jpg
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Клиенты СберСтрахования жизни оформили более 22,5 тысячи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), вложив свыше 52 миллиардов рублей. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII рассказал директор по инвестициям СберСтрахования жизни, эксперт СберИнвестиций Александр Тихомиров.В линейке компании представлены три фонда с разным уровнем риска. На консервативный фонд "Первый долевой" с момента запуска в марте 2025 года россияне направили почти 27 миллиардов рублей (8 тысяч договоров).Сбалансированный портфель "Пульс рынка" (корпоративные и государственные облигации, акции, золото и инструменты денежного рынка) привлёк почти 22 миллиарда рублей (12,6 тысячи договоров).Фонд "Сбалансированный" с динамической ребалансировкой за три месяца собрал 3,4 миллиарда рублей (более 2 тысяч договоров)."Долевое страхование жизни в России всё ещё находится на этапе становления. Но уже сейчас мы видим явный интерес россиян к инструментам, объединяющим инвестиционный потенциал и страховую защиту. В ближайшее время мы предложим ДСЖ с гарантией — 100% защитой от потери при определённых условиях", — заключил Тихомиров.
https://1prime.ru/20260414/strakhovanie-869154191.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860237776_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_83430fa95274f8c0397eaa7214c6d4c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сберстрахование жизни, страхование, страхование жизни
Финансы, СберСтрахование жизни, страхование, страхование жизни
13:30 21.05.2026
 
СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала

Россияне вложили более 52 миллиардов рублей в ДСЖ в СберСтраховании жизни

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Клиенты СберСтрахования жизни оформили более 22,5 тысячи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), вложив свыше 52 миллиардов рублей. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII рассказал директор по инвестициям СберСтрахования жизни, эксперт СберИнвестиций Александр Тихомиров.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
СберСтрахование жизни рассказало о выплатах заемщикам за первый квартал
14 апреля, 16:18
В линейке компании представлены три фонда с разным уровнем риска. На консервативный фонд "Первый долевой" с момента запуска в марте 2025 года россияне направили почти 27 миллиардов рублей (8 тысяч договоров).
Сбалансированный портфель "Пульс рынка" (корпоративные и государственные облигации, акции, золото и инструменты денежного рынка) привлёк почти 22 миллиарда рублей (12,6 тысячи договоров).
Фонд "Сбалансированный" с динамической ребалансировкой за три месяца собрал 3,4 миллиарда рублей (более 2 тысяч договоров).
"Долевое страхование жизни в России всё ещё находится на этапе становления. Но уже сейчас мы видим явный интерес россиян к инструментам, объединяющим инвестиционный потенциал и страховую защиту. В ближайшее время мы предложим ДСЖ с гарантией — 100% защитой от потери при определённых условиях", — заключил Тихомиров.
 
ФинансыСберСтрахование жизнистрахованиестрахование жизни
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала