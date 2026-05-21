СберСтрахование жизни готовит продукт со 100% защитой от потери капитала

2026-05-21T13:30+0300

МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. Клиенты СберСтрахования жизни оформили более 22,5 тысячи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), вложив свыше 52 миллиардов рублей. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVII рассказал директор по инвестициям СберСтрахования жизни, эксперт СберИнвестиций Александр Тихомиров.В линейке компании представлены три фонда с разным уровнем риска. На консервативный фонд "Первый долевой" с момента запуска в марте 2025 года россияне направили почти 27 миллиардов рублей (8 тысяч договоров).Сбалансированный портфель "Пульс рынка" (корпоративные и государственные облигации, акции, золото и инструменты денежного рынка) привлёк почти 22 миллиарда рублей (12,6 тысячи договоров).Фонд "Сбалансированный" с динамической ребалансировкой за три месяца собрал 3,4 миллиарда рублей (более 2 тысяч договоров)."Долевое страхование жизни в России всё ещё находится на этапе становления. Но уже сейчас мы видим явный интерес россиян к инструментам, объединяющим инвестиционный потенциал и страховую защиту. В ближайшее время мы предложим ДСЖ с гарантией — 100% защитой от потери при определённых условиях", — заключил Тихомиров.

