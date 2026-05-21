https://1prime.ru/20260521/serbija-870083746.html

Сербия открыта к участию российского бизнеса в строительстве газопровода

Сербия открыта к участию российского бизнеса в строительстве газопровода - 21.05.2026, ПРАЙМ

Сербия открыта к участию российского бизнеса в строительстве газопровода

Республика Сербская открыта к участию российского бизнеса в строительстве нового газопровода, заявил президент Республики Сербской Синиша Каран. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T00:17+0300

2026-05-21T00:17+0300

2026-05-21T00:17+0300

газ

энергетика

россия

хорватия

республика сербская

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870083746.jpg?1779311850

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Республика Сербская открыта к участию российского бизнеса в строительстве нового газопровода, заявил президент Республики Сербской Синиша Каран. "Когда речь заходит об участии российских компаний, мы, конечно, открыты для этого, но на данный момент у нас не предусмотрено их прямое участие в реализации данного проекта. Тем не менее, повторюсь, мы открыты для такого сотрудничества", - сказал Каран газете "Известия". "Южное соединение" энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.

хорватия

республика сербская

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, хорватия, республика сербская, сша