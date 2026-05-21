Сербия открыта к участию российского бизнеса в строительстве газопровода - 21.05.2026, ПРАЙМ
Сербия открыта к участию российского бизнеса в строительстве газопровода
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Республика Сербская открыта к участию российского бизнеса в строительстве нового газопровода, заявил президент Республики Сербской Синиша Каран. "Когда речь заходит об участии российских компаний, мы, конечно, открыты для этого, но на данный момент у нас не предусмотрено их прямое участие в реализации данного проекта. Тем не менее, повторюсь, мы открыты для такого сотрудничества", - сказал Каран газете "Известия". "Южное соединение" энергетической системы БиГ с ГТС Хорватии планируется в районе города Загвозд. Ожидается, что инвесторы из США вложат 350 миллионов евро в строительство 180 километров газопровода из Хорватии мощностью до 1,5 миллиарда кубометров в год и затем еще более миллиарда евро в строительство трех газовых электростанций. В настоящее время БиГ снабжается российским газом через подключение в городе Зворник на границе с Сербией, годовое потребление составляет до 250 миллионов кубических метров, из них около 50 миллионов получает Республика Сербская БиГ.
00:17 21.05.2026
 
