Соратник Зеленского подал иск об отмене санкций против него - 21.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Соратник Зеленского подал иск об отмене санкций против него
Соратник Зеленского подал иск об отмене санкций против него
Соратник Зеленского подал иск об отмене санкций против него

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Фигурант дела о коррупции в украинской энергетике, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обратился в кассационный административный суд в Киеве с иском об отмене введенных против него санкций, выяснило РИА Новости.
На сайте кассационного административного суда Украины указано, что исковое заявление от Миндича о признании противоправным и отмене указа о санкциях против него поступило 14 мая. Ответчиком указан Зеленский.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
 
