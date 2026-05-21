Соратник Зеленского подал иск об отмене санкций против него

2026-05-21T00:02+0300

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Фигурант дела о коррупции в украинской энергетике, соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обратился в кассационный административный суд в Киеве с иском об отмене введенных против него санкций, выяснило РИА Новости. На сайте кассационного административного суда Украины указано, что исковое заявление от Миндича о признании противоправным и отмене указа о санкциях против него поступило 14 мая. Ответчиком указан Зеленский. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

