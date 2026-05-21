https://1prime.ru/20260521/ssha-870084207.html

США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН

США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН - 21.05.2026, ПРАЙМ

США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН

Министерство финансов США удалило из санкционных списков спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе после... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T00:47+0300

2026-05-21T00:47+0300

2026-05-21T01:20+0300

экономика

мировая экономика

сша

газа

израиль

марко рубио

марк рубио

биньямин нетаньяху

оон

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870084207.jpg?1779315612

ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США удалило из санкционных списков спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе после решения суда о незаконности ограничительных мер. Санкции против Альбанезе 14 мая заблокировал федеральный суд США. Как говорится в сообщении на сайте управления американского минфина по контролю за иностранными активами, спецдокладчик ООН удалена из санкционного списка. Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан. Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства.

сша

газа

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, газа, израиль, марко рубио, марк рубио, биньямин нетаньяху, оон, минфин сша, мус