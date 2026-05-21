США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН
2026-05-21T00:47+0300
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США удалило из санкционных списков спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе после решения суда о незаконности ограничительных мер. Санкции против Альбанезе 14 мая заблокировал федеральный суд США. Как говорится в сообщении на сайте управления американского минфина по контролю за иностранными активами, спецдокладчик ООН удалена из санкционного списка. Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан. Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства.
Минфин США удалил из санкционных списков спецдокладчика ООН Альбанезе
