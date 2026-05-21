Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/ssha-870084207.html
США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН
США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН - 21.05.2026, ПРАЙМ
США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН
Министерство финансов США удалило из санкционных списков спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе после... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T00:47+0300
2026-05-21T01:20+0300
экономика
мировая экономика
сша
газа
израиль
марко рубио
марк рубио
биньямин нетаньяху
оон
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870084207.jpg?1779315612
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США удалило из санкционных списков спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе после решения суда о незаконности ограничительных мер. Санкции против Альбанезе 14 мая заблокировал федеральный суд США. Как говорится в сообщении на сайте управления американского минфина по контролю за иностранными активами, спецдокладчик ООН удалена из санкционного списка. Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан. Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства.
сша
газа
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, газа, израиль, марко рубио, марк рубио, биньямин нетаньяху, оон, минфин сша, мус
Экономика, Мировая экономика, США, Газа, ИЗРАИЛЬ, Марко Рубио, Марк Рубио, Биньямин Нетаньяху, ООН, Минфин США, МУС
00:47 21.05.2026 (обновлено: 01:20 21.05.2026)
 
США удалили из санкционных списков спецдокладчика ООН

Минфин США удалил из санкционных списков спецдокладчика ООН Альбанезе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 21 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США удалило из санкционных списков спецдокладчика ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе после решения суда о незаконности ограничительных мер.
Санкции против Альбанезе 14 мая заблокировал федеральный суд США.
Как говорится в сообщении на сайте управления американского минфина по контролю за иностранными активами, спецдокладчик ООН удалена из санкционного списка.
Летом 2025 года госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Альбанезе из-за того, что она якобы пыталась инициировать уголовные разбирательства в отношении американских и израильских граждан.
Ранее Альбанезе заявляла, что считает происходящее в секторе Газа "контролируемым геноцидом". Она неоднократно выступала в поддержку ордера МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и публично призывала страны, признающие Римский статут, арестовать главу израильского правительства.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАГазаИЗРАИЛЬМарко РубиоМарк РубиоБиньямин НетаньяхуООНМинфин СШАМУС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала