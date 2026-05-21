Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Плавающая ставка: стоит ли рисковать ради высокого процента - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/stavka-870079856.html
Плавающая ставка: стоит ли рисковать ради высокого процента
Плавающая ставка: стоит ли рисковать ради высокого процента - 21.05.2026, ПРАЙМ
Плавающая ставка: стоит ли рисковать ради высокого процента
Кредиты с плавающей ставкой становятся всё более заметным инструментом на российском рынке, но привлекательный процент на старте может обернуться серьёзными... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T02:02+0300
2026-05-21T02:02+0300
финансы
банки
ставка
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Кредиты с плавающей ставкой становятся всё более заметным инструментом на российском рынке, но привлекательный процент на старте может обернуться серьёзными финансовыми проблемами при росте ключевой ставки. О том, как устроен такой механизм и кому стоит его опасаться, агентству “Прайм” рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Плавающая ставка по кредиту означает, что процент не фиксируется в договоре, а привязывается к внешнему индикатору — обычно ключевой ставке ЦБ или межбанковской ставке Mosprime. К этому показателю банк добавляет свою фиксированную маржу. Переменная часть меняется по графику, прописанному в договоре, а банк не может изменить ее по своему желанию. Пересчет может происходить каждый день, раз в месяц или квартал."По оценке Банка России, применение плавающих ставок по кредитам несёт риски роста долговой нагрузки граждан, мисселинга и иные. В ситуации широкого распространения кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заёмщиков и их неплатежеспособности", — предупредила эксперт.Регулятор считает, что такие продукты должны быть строго ограничены — только для заёмщиков с запасом по показателю долговой нагрузки, которые останутся платёжеспособными даже при росте ставок.Особенно это важно для ипотеки - ЦБ настаивает на определении приемлемых границ до того, как рынок ипотеки с плавающими ставками достигнет масштабов, создающих социальные и финансовые риски.Кредиты с плавающей ставкой сложнее для понимания, чем традиционные продукты с фиксированной ставкой, и несут риски мисселинга (навязывания невыгодных условий), добавила Ивановская. При большой доле таких кредитов в активах банков возникают угрозы для эффективности денежно-кредитной политики.Финансист советует взвешенно подходить к выбору: плавающая ставка может быть выгодна при уверенности в снижении или стабильности ключевой ставки, но резкий рост процентов сделает выплаты непосильными.
https://1prime.ru/20260518/ipoteka-870012301.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, ставка, ключевая ставка
Финансы, Банки, ставка, ключевая ставка
02:02 21.05.2026
 
Плавающая ставка: стоит ли рисковать ради высокого процента

Ивановская: кредиты с плавающей ставкой могут быть опасны для заемщиков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Кредиты с плавающей ставкой становятся всё более заметным инструментом на российском рынке, но привлекательный процент на старте может обернуться серьёзными финансовыми проблемами при росте ключевой ставки. О том, как устроен такой механизм и кому стоит его опасаться, агентству “Прайм” рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
Офис ВТБ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
ВТБ снизил средние ставки по комбинированной ипотеке
18 мая, 09:05
Плавающая ставка по кредиту означает, что процент не фиксируется в договоре, а привязывается к внешнему индикатору — обычно ключевой ставке ЦБ или межбанковской ставке Mosprime. К этому показателю банк добавляет свою фиксированную маржу. Переменная часть меняется по графику, прописанному в договоре, а банк не может изменить ее по своему желанию. Пересчет может происходить каждый день, раз в месяц или квартал.
"По оценке Банка России, применение плавающих ставок по кредитам несёт риски роста долговой нагрузки граждан, мисселинга и иные. В ситуации широкого распространения кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заёмщиков и их неплатежеспособности", — предупредила эксперт.
Регулятор считает, что такие продукты должны быть строго ограничены — только для заёмщиков с запасом по показателю долговой нагрузки, которые останутся платёжеспособными даже при росте ставок.
Особенно это важно для ипотеки - ЦБ настаивает на определении приемлемых границ до того, как рынок ипотеки с плавающими ставками достигнет масштабов, создающих социальные и финансовые риски.
Кредиты с плавающей ставкой сложнее для понимания, чем традиционные продукты с фиксированной ставкой, и несут риски мисселинга (навязывания невыгодных условий), добавила Ивановская. При большой доле таких кредитов в активах банков возникают угрозы для эффективности денежно-кредитной политики.
Финансист советует взвешенно подходить к выбору: плавающая ставка может быть выгодна при уверенности в снижении или стабильности ключевой ставки, но резкий рост процентов сделает выплаты непосильными.
 
ФинансыБанкиставкаключевая ставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала