Плавающая ставка: стоит ли рисковать ради высокого процента

Кредиты с плавающей ставкой становятся всё более заметным инструментом на российском рынке, но привлекательный процент на старте может обернуться серьёзными...

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Кредиты с плавающей ставкой становятся всё более заметным инструментом на российском рынке, но привлекательный процент на старте может обернуться серьёзными финансовыми проблемами при росте ключевой ставки. О том, как устроен такой механизм и кому стоит его опасаться, агентству “Прайм” рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.Плавающая ставка по кредиту означает, что процент не фиксируется в договоре, а привязывается к внешнему индикатору — обычно ключевой ставке ЦБ или межбанковской ставке Mosprime. К этому показателю банк добавляет свою фиксированную маржу. Переменная часть меняется по графику, прописанному в договоре, а банк не может изменить ее по своему желанию. Пересчет может происходить каждый день, раз в месяц или квартал."По оценке Банка России, применение плавающих ставок по кредитам несёт риски роста долговой нагрузки граждан, мисселинга и иные. В ситуации широкого распространения кредитов с плавающими ставками повышение ставок могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заёмщиков и их неплатежеспособности", — предупредила эксперт.Регулятор считает, что такие продукты должны быть строго ограничены — только для заёмщиков с запасом по показателю долговой нагрузки, которые останутся платёжеспособными даже при росте ставок.Особенно это важно для ипотеки - ЦБ настаивает на определении приемлемых границ до того, как рынок ипотеки с плавающими ставками достигнет масштабов, создающих социальные и финансовые риски.Кредиты с плавающей ставкой сложнее для понимания, чем традиционные продукты с фиксированной ставкой, и несут риски мисселинга (навязывания невыгодных условий), добавила Ивановская. При большой доле таких кредитов в активах банков возникают угрозы для эффективности денежно-кредитной политики.Финансист советует взвешенно подходить к выбору: плавающая ставка может быть выгодна при уверенности в снижении или стабильности ключевой ставки, но резкий рост процентов сделает выплаты непосильными.

