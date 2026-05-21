"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Уничтожение самолета F-16 российским истребителем Су-35 оказалось переломным моментом в противостоянии на Украине, сообщает издание Sohu."Для Украины потеря...

2026-05-21T23:11+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Уничтожение самолета F-16 российским истребителем Су-35 оказалось переломным моментом в противостоянии на Украине, сообщает издание Sohu."Для Украины потеря F-16 — это не просто потеря истребителя, — это тяжелый удар по и без того слабым ВВС. На вооружении ВСУ сейчас всего около 30 F-16, эксплуатация которых затруднена из-за дефицита запасных частей и слабой подготовки личного состава", — говорится в публикации.Указывается, что Воздушно-космические силы России по отношению к украинским обладают преимуществом как в количестве, так и в качестве техники. Они уверенно контролируют ситуацию в небе."Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности. Тот, кто имеет превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях, имеет инициативу в воздушных боях", — резюмировали в статье.На предыдущей неделе представители подполья проинформировали, что украинский борт F-16 во время столкновения в воздухе был поражен ракетой над территорией Сумской области. Согласно свидетельствам обитателей Кролевца, боевой самолет направлялся со стороны Нежина, где дислоцируется один из военных аэродромов ВСУ.

россия, общество , украина, всу, f-16