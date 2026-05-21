Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/svo-870119946.html
"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 21.05.2026, ПРАЙМ
"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Уничтожение самолета F-16 российским истребителем Су-35 оказалось переломным моментом в противостоянии на Украине, сообщает издание Sohu."Для Украины потеря... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T23:11+0300
2026-05-21T23:12+0300
россия
общество
украина
всу
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Уничтожение самолета F-16 российским истребителем Су-35 оказалось переломным моментом в противостоянии на Украине, сообщает издание Sohu."Для Украины потеря F-16 — это не просто потеря истребителя, — это тяжелый удар по и без того слабым ВВС. На вооружении ВСУ сейчас всего около 30 F-16, эксплуатация которых затруднена из-за дефицита запасных частей и слабой подготовки личного состава", — говорится в публикации.Указывается, что Воздушно-космические силы России по отношению к украинским обладают преимуществом как в количестве, так и в качестве техники. Они уверенно контролируют ситуацию в небе."Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности. Тот, кто имеет превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях, имеет инициативу в воздушных боях", — резюмировали в статье.На предыдущей неделе представители подполья проинформировали, что украинский борт F-16 во время столкновения в воздухе был поражен ракетой над территорией Сумской области. Согласно свидетельствам обитателей Кролевца, боевой самолет направлялся со стороны Нежина, где дислоцируется один из военных аэродромов ВСУ.
https://1prime.ru/20260517/zelenskiy-870004234.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_7325924715e83bfd21c7b26e3be8bba0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, всу, f-16
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ВСУ, F-16
23:11 21.05.2026 (обновлено: 23:12 21.05.2026)
 
"Поворотный момент". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Sohu: уничтожение F-16 истребителем Су-35 в зоне СВО стало поворотным событием

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Уничтожение самолета F-16 российским истребителем Су-35 оказалось переломным моментом в противостоянии на Украине, сообщает издание Sohu.

"Для Украины потеря F-16 — это не просто потеря истребителя, — это тяжелый удар по и без того слабым ВВС. На вооружении ВСУ сейчас всего около 30 F-16, эксплуатация которых затруднена из-за дефицита запасных частей и слабой подготовки личного состава", — говорится в публикации.
Указывается, что Воздушно-космические силы России по отношению к украинским обладают преимуществом как в количестве, так и в качестве техники. Они уверенно контролируют ситуацию в небе.

"Сбитие F-16 истребителем Су-35 — это поворотное событие в российско-украинском конфликте, а также новая веха в истории современных воздушных боев. Это наглядная демонстрация эффективности российских авиационных ракет большой дальности. Тот, кто имеет превосходство в радиолокационных и ракетных технологиях, имеет инициативу в воздушных боях", — резюмировали в статье.
На предыдущей неделе представители подполья проинформировали, что украинский борт F-16 во время столкновения в воздухе был поражен ракетой над территорией Сумской области. Согласно свидетельствам обитателей Кролевца, боевой самолет направлялся со стороны Нежина, где дислоцируется один из военных аэродромов ВСУ.
Владимир Зеленский с женой Еленой - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
"Разоблачили". Произошедшее с женой Зеленского шокировало журналиста
17 мая, 23:28
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАВСУF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала