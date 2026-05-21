https://1prime.ru/20260521/tailand-870084891.html
В Таиланде предупредили туристов о штрафах и депортации
В Таиланде предупредили туристов о штрафах и депортации - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Таиланде предупредили туристов о штрафах и депортации
Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в стану, сообщила РИА... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T01:33+0300
2026-05-21T01:33+0300
2026-05-21T01:33+0300
туризм
бизнес
экономика
таиланд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870084891.jpg?1779316386
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в стану, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"Кто останется дольше положенного, тех ждут штрафы, депортация и запрет на въезд", - сказала собеседница агентства, которая регулярно помогает соотечественникам решать различные проблемы.
Накануне министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, таиланд
Туризм, Бизнес, Экономика, ТАИЛАНД
В Таиланде предупредили туристов о штрафах и депортации
Волонтер Шерстобоева: туристов, оставшихся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в стану, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
"Кто останется дольше положенного, тех ждут штрафы, депортация и запрет на въезд", - сказала собеседница агентства, которая регулярно помогает соотечественникам решать различные проблемы.
Накануне министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.