В Таиланде предупредили туристов о штрафах и депортации

Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в стану, сообщила РИА... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T01:33+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Туристов, которые после вступления в силу новых правил останутся в Таиланде дольше 30 дней, ждут штрафы, депортация и запрет на въезд в стану, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. "Кто останется дольше положенного, тех ждут штрафы, депортация и запрет на въезд", - сказала собеседница агентства, которая регулярно помогает соотечественникам решать различные проблемы. Накануне министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.

