Российские "зимовщики" смогут легально остаться в Таиланде дольше 30 дней

2026-05-21T03:24+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Российские "зимовщики" смогут легально остаться в Таиланде дольше 30 дней, если оформят долгосрочную визу или разово продлят действующую, сообщила РИА Новости глава российских волонтеров в королевстве Светлана Шерстобоева, которая регулярно помогает соотечественникам решать различные проблемы. Во вторник министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул объявил, что власти страны отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 государств, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. "Если вы планировали провести в Таиланде полгода, любуясь закатами и работая над стартапом, придется пересмотреть планы. Теперь есть иные пути: долгосрочная виза. Да, это слово пугает, но пенсионная, учебная или виза цифрового кочевника - вполне реальные варианты, только очень дорогие", - сказала собеседница агентства. Шерстобоева также отметила, что после истечения срока визы в иммиграционном офисе можно продлить пребывание. Стоить это, по ее словам, будет порядка 5 тысяч рублей. "Можно попробовать скататься до границы и обратно, например, до Филиппин самолетом или сутки в минибасе до Лаоса, но имейте в виду: бордерран уже не так надежен, как раньше, при повторе могут развернуть на границе", - предупредила глава российских волонтеров в Таиланде.

