https://1prime.ru/20260521/tailand-870099717.html

МИД Таиланда разъяснил порядок въезда в страну россиян после отмены безвиза

МИД Таиланда разъяснил порядок въезда в страну россиян после отмены безвиза - 21.05.2026, ПРАЙМ

МИД Таиланда разъяснил порядок въезда в страну россиян после отмены безвиза

Граждане России после вступления в силу новых визовых правил Таиланда по-прежнему смогут въезжать в королевство без визы на срок до 30 дней в рамках... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T12:47+0300

2026-05-21T12:47+0300

2026-05-21T12:47+0300

туризм

бизнес

таиланд

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859856866_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a13395d9b3124a6f84965dfc6c76c70c.jpg

ДЖАКАРТА, 21 мая – ПРАЙМ. Граждане России после вступления в силу новых визовых правил Таиланда по-прежнему смогут въезжать в королевство без визы на срок до 30 дней в рамках двустороннего соглашения между странами, следует из разъяснений, опубликованных консульским департаментом МИД Таиланда. Министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул 19 мая сообщил, что власти страны отменили введенный в 2024 году 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 государств, включая Россию, и намерены вернуть прежние правила въезда. Согласно опубликованной схеме, Россия включена в список стран, с которыми у Таиланда действует отдельное двустороннее соглашение о безвизовом режиме сроком на 30 дней. В ведомстве уточнили, что кабинет министров 19 мая одобрил пересмотр правил безвизового въезда и получения визы по прибытии. В частности, отменяется 60-дневный безвизовый режим для всех 93 стран и территорий; сокращается список государств, подпадающих под 30-дневный безвизовый въезд в туристических целях; а также меняются правила выдачи виз по прибытии. После вступления в силу новых норм иностранцы смогут въезжать в Таиланд по новым схемам безвизового режима, на основании двусторонних соглашений или оформив подходящую визу через электронную систему e-Visa. В МИД Таиланда отметили, что соответствующие нормативные акты будут опубликованы в правительственной газете Royal Gazette и вступят в силу через 15 дней после публикации. Власти Таиланда объясняют реформу необходимостью борьбы со злоупотреблениями безвизовым режимом и преступностью среди иностранцев. Возможность длительного пребывания без визы, по мнению правительства, использовалась некоторыми иностранцами для ведения нелегального бизнеса и другой деятельности, не связанной с туризмом.

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, таиланд, россия