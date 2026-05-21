СМИ узнали размер туристического сбора для иностранцев в Таиланде
2026-05-21T15:59+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Туристический сбор для прибывающих в Таиланд иностранцев, который власти планируют ввести, может превысить 9 долларов из-за обязательной страховки, сообщает газета Khaosod. Ранее, в апреле, газета Bangkok Post сообщала, что Таиланд может ввести в действие требование об обязательном наличии медицинской страховки от несчастных случаев у всех въезжающих в страну туристов. "Таиланд рассматривает возможность повышения предлагаемого "въездного сбора" для туристов до суммы, превышающей 300 бат (около 9 долларов - ред.), поскольку власти разрабатывают новую систему сбора, включающую расширенное страховое покрытие", - пишет Khaosod. В настоящее время власти рассматривают два метода: включение сбора в стоимость авиабилетов или его взимание через иммиграционную систему с помощью электронного платежа перед въездом в Таиланд. Предлагаемая страховка будет включать лечение в ведущих частных больницах и поможет снизить финансовое бремя с правительства королевства в тех случаях, когда собственной страховки туриста недостаточно. Как отмечает газета, на данный момент власти ведут переговоры со страховыми ассоциациями для определения соответствующей структуры сбора. Ранее министр туризма и спорта Таиланда Сурасак Пханчаренворакул сообщал, что власти королевства отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В список из 90 стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит и Россия.
Khaosod: туристический сбор для иностранцев в Таиланде может превысить 9$
