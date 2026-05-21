В Кремле оценили топливный баланс России
Топливный баланс России рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Топливный баланс России рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в Кремле не видят рисков с обеспечение топливом в РФ на фоне попыток ударов ВСУ. "Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профилактическими работами. Но в целом весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой", - сказал Песков. По его словам, министерство энергетики России держит на постоянном контроле вопрос обеспечения внутреннего рынка топливом.
Песков: топливный баланс в России обладает необходимой компенсационной системой