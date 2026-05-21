Минэнерго оценило ситуацию с топливом для полевых работ

Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ в России нет, заявили в Минэнерго. | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T14:47+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ в России нет, заявили в Минэнерго. "Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период проведения посевной кампании. Поставки моторного топлива сельскохозяйственным производителям осуществляются в штатном режиме, заявки регионов удовлетворяются в полном объеме. Дефицита топлива для проведения сезонных полевых работ не наблюдается", - сообщили журналистам в министерстве. В Кремле также не видят рисков с обеспечением топливом в России на фоне попыток ударов ВСУ по энергоинфраструктуре, заявил ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Минэнерго добавили, что ежедневно взаимодействуют с регионами и участниками рынка, обеспечивая мониторинг производства, логистики и поставок топлива.По данным Национального биржевого ценового агентства, ежедневные продажи бензина в оптовом сегменте в мае преимущественно снижаются. Как уточняется в материалах агентства, в отдельные дни мая биржевые продажи снижались из-за плановых ремонтов на НПЗ и внеплановых приостановок. В частности, 20 мая объем реализации составил 20,22 тысячи тонн, что на 13,4% меньше, чем 19 мая.Биржевые цены на бензин и дизтопливо в России растут в преддверии традиционно повышенного весеннего и летнего спроса. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо перед началом посевной кампании.

