Россия и Китай будут отстаивать право на самостоятельное развитие торговли - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай будут отстаивать право на самостоятельное развитие торговли
ПЕКИН, 21 мая - ПРАЙМ. Китай и Россия будут решительно отстаивать право на самостоятельное развитие двустороннего торгового и экономического сотрудничества, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. "Китай и Россия будут решительно отстаивать право на самостоятельное развитие двустороннего торгово-экономического партнёрства", - сказал Хэ Ядун в ходе брифинга, комментируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Представитель минкоммерции КНР отметил, что за январь-апрель этого года товарооборот между Китаем и Россией достиг 85,2 миллиардов долларов, что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, это "обеспечило хороший старт" для развития двусторонней торговли в текущем году. Он добавил, что министерство коммерции Китая будет добросовестно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств в ходе прошедшего визита, содействовать модернизации системы двустороннего торгового-экономического сотрудничества.
