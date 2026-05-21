Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/tramp-870087143.html
Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе
Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе - 21.05.2026, ПРАЙМ
Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе
Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако пока не принял решения по этому вопросу,... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T05:16+0300
2026-05-21T05:16+0300
экономика
мировая экономика
куба
сша
гавана
дональд трамп
рауль кастро
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870087143.jpg?1779329794
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако пока не принял решения по этому вопросу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома. "У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций", - говорится в сообщении. Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве. Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, куба, сша, гавана, дональд трамп, рауль кастро, politico
Экономика, Мировая экономика, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп, Рауль Кастро, Politico
05:16 21.05.2026
 
Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе

Politico: Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако пока не принял решения по этому вопросу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.
"У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций", - говорится в сообщении.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
 
ЭкономикаМировая экономикаКУБАСШАГаванаДональд ТрампРауль КастроPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала