https://1prime.ru/20260521/tramp-870087143.html

Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе

Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе - 21.05.2026, ПРАЙМ

Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе

Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако пока не принял решения по этому вопросу,... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T05:16+0300

2026-05-21T05:16+0300

2026-05-21T05:16+0300

экономика

мировая экономика

куба

сша

гавана

дональд трамп

рауль кастро

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870087143.jpg?1779329794

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако пока не принял решения по этому вопросу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома. "У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций", - говорится в сообщении. Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве. Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.

куба

сша

гавана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, куба, сша, гавана, дональд трамп, рауль кастро, politico