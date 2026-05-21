Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе
2026-05-21T05:16+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, однако пока не принял решения по этому вопросу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.
"У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций", - говорится в сообщении.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы Раулю Кастро и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году гражданскими самолетами. В список обвинений входят уничтожение воздушного судна и четыре отдельных пункта обвинения в убийстве.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Politico: Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий на Кубе
