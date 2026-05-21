ЦБ уточнил прогноз темпов роста по кредитованию юрлиц на 2026 год

Банк России уточнил прогноз темпов роста по корпоративному кредитованию на 2026 год до 7-11% с 7-12%, сообщается в материалах регулятора.

2026-05-21T17:56+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз темпов роста по корпоративному кредитованию на 2026 год до 7-11% с 7-12%, сообщается в материалах регулятора. "Мы понизили верхнюю границу прогноза роста требований к компаниям на 2026 год на 1 процентный пункт. Динамика кредитования в начале года ниже наших ожиданий из-за рекордного объема бюджетных средств, которые компании получили и частично направили на погашение кредитов", - говорится в аналитическом обзоре за первый квартал "Банковский сектор". Прогноз на 2027 год регулятор оставил без изменений - в диапазоне 8-13%.

