ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году

2026-05-21T18:03+0300

экономика

финансы

банки

россия

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4-3,9 триллиона рублей с 3,3-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Мы незначительно повысили прогноз по прибыли на 2026 год - до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом нового диапазона по марже. При этом ожидаем, что сдерживающее влияние на прибыль в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам", - говорится в обзоре. Предыдущий прогноз ЦБ предполагал чистую прибыль банков по итогам 2026 года в диапазоне 3,3-3,8 триллиона рублей. Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2027 году в диапазоне 3,7-4,2 триллиона рублей.

