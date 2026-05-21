ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году
ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4-3,9 триллиона рублей с 3,3-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T18:03+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков в 2026 году до 3,4-3,9 триллиона рублей с 3,3-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Мы незначительно повысили прогноз по прибыли на 2026 год - до 3,4-3,9 триллиона рублей с учетом нового диапазона по марже. При этом ожидаем, что сдерживающее влияние на прибыль в следующие кварталы окажет увеличение резервов по корпоративным заемщикам", - говорится в обзоре.
Предыдущий прогноз ЦБ предполагал чистую прибыль банков по итогам 2026 года в диапазоне 3,3-3,8 триллиона рублей.
Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2027 году в диапазоне 3,7-4,2 триллиона рублей.
