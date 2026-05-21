ЦБ уточнил прогноз по росту потребительского кредитования в 2026 году

2026-05-21T18:09+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз по росту потребительского кредитования в России в 2026 году, понизив верхнюю границу на 1 процентный пункт, теперь ожидает рост на 4-8%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". Согласно представленному в обзоре графику, показатель в этом году ожидается в диапазоне 4-8% по сравнению с 4-9% в прошлом обзоре. "Верхнюю границу прогноза роста прочей розницы на 2026 год понизили на 1 процентный пункт с учетом медленного восстановления сегмента", - говорится в документе. Отмечается, что в первом квартале под влиянием смягчающихся денежно-кредитных условий впервые переломлен нисходящий тренд прошлого года. Основным драйвером роста остается сегмент кредитных карт, уточнил регулятор. При этом банки пока снижают ставки не так активно, в том числе из-за высокой стоимости риска, указано в обзоре. Прогноз по потребительскому кредитованию в России в 2027 году сохранен в диапазоне 6-11%.

