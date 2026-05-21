ЦБ сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках на 2026 год

Банк России сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год в диапазоне 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора...

2026-05-21T18:20+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в российских банках на 2026 год в диапазоне 5-10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Полагаем, что средства клиентов в 2026 году увеличатся на 5-10%", - сказано там. На 2027 год Банк России прогнозирует диапазон в 7-12%. Регулятор поясняет, что прогнозный диапазон средств клиентов на 2026 год остается актуальным, их прирост по сравнению с 2025 годом будет более умеренным. "В первом квартале 2026 года розничные инвесторы начали больше вкладывать в альтернативные инструменты", - говорится в материале. Отмечается, что в первом квартале текущего года динамика средств клиентов была околонулевой (-0,02%, -30 миллиардов рублей) после увеличения на 6,1% в четвертом квартале 2025 года. "Рост средств населения (без учета счетов эскроу) составил умеренные 0,4% (+0,3 триллиона рублей) после +7,2% в четвертом квартале 2025 года. Частично это объясняется сезонным оттоком в начале года из-за высоких расходов на праздники, а также стремлением людей формировать запас наличных на повседневные расходы", - сообщает регулятор.

