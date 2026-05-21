ЦБ уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году, понизив верхнюю границу на 1 процентный пункт, теперь ожидает рост на 6–10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
Согласно представленному в обзоре графику, показатель в этом году ожидается в диапазоне 6–10% по сравнению с 6–11% в прошлом обзоре.
"Верхнюю границу прогнозного диапазона на 2026 год по ИЖК (ипотечному жилищному кредитованию – ред.) понизили на 1 процентный пункт с учетом ужесточения условий по "Семейной ипотеке", – говорится в документе.
Правила предоставления семейной ипотеки в России изменились с 1 февраля 2026 года – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в ноябре 2025 – январе 2026 года сильно вырос спрос на программу.
Прогноз по ипотечному кредитованию в России в 2027 году сохранен в диапазоне 10–15%.
