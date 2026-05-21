https://1prime.ru/20260521/tsb-870111923.html
ЦБ уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году
ЦБ уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году
Банк России уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году, понизив верхнюю границу на 1 процентный пункт, теперь ожидает рост на 6–10%,... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T18:27+0300
2026-05-21T18:27+0300
2026-05-21T18:27+0300
экономика
финансы
банки
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866454188_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_889ff2810564a46573934fe9eecfe4d8.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году, понизив верхнюю границу на 1 процентный пункт, теперь ожидает рост на 6–10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". Согласно представленному в обзоре графику, показатель в этом году ожидается в диапазоне 6–10% по сравнению с 6–11% в прошлом обзоре. "Верхнюю границу прогнозного диапазона на 2026 год по ИЖК (ипотечному жилищному кредитованию – ред.) понизили на 1 процентный пункт с учетом ужесточения условий по "Семейной ипотеке", – говорится в документе. Правила предоставления семейной ипотеки в России изменились с 1 февраля 2026 года – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в ноябре 2025 – январе 2026 года сильно вырос спрос на программу. Прогноз по ипотечному кредитованию в России в 2027 году сохранен в диапазоне 10–15%.
https://1prime.ru/20260521/banki-870099554.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866454188_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d71e5594e6d8b8bb5c0671da3cfb68c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году
Банк России понизил верхнюю границу прогноза по росту ипотеки в 2026 году
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по росту ипотечного кредитования в России в 2026 году, понизив верхнюю границу на 1 процентный пункт, теперь ожидает рост на 6–10%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
Согласно представленному в обзоре графику, показатель в этом году ожидается в диапазоне 6–10% по сравнению с 6–11% в прошлом обзоре.
"Верхнюю границу прогнозного диапазона на 2026 год по ИЖК (ипотечному жилищному кредитованию – ред.) понизили на 1 процентный пункт с учетом ужесточения условий по "Семейной ипотеке", – говорится в документе.
Правила предоставления семейной ипотеки в России изменились с 1 февраля 2026 года – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в ноябре 2025 – январе 2026 года сильно вырос спрос на программу.
Прогноз по ипотечному кредитованию в России в 2027 году сохранен в диапазоне 10–15%.
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями по внесению наличных