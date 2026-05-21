Ту-214 успешно испытали с российским озоновым конвертером - 21.05.2026, ПРАЙМ
Ту-214 успешно испытали с российским озоновым конвертером
2026-05-21T16:29+0300
16:29 21.05.2026
 
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Специалисты "Туполева" завершили испытания самолета Ту-214 с озоновым конвертером отечественного производства, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех").
"В рамках работ по импортозамещению иностранных компонентов АО "Туполев" и АО "ОКБ "Кристалл" завершили комплекс работ по разработке озонового конвертера для самолета Ту-214, успешно проведены все испытания и завершены работы по сертификации комплектующего изделия", - говорится в сообщении.
Прибор предназначен для снижения вредной концентрации озона в воздухе, подаваемом в самолет для дыхания пассажиров и экипажа, поскольку на высоте более 10 километров содержание токсичного озона в атмосферном воздухе резко возрастает, пояснили в ОАК.
В процессе летных испытаний были проведены работы по проверке работоспособности изделий в составе комплексной системы кондиционирования воздуха и выполнены замеры концентрации озона в гермокабине, рассказали в корпорации. Результаты испытаний показали надежную защиту пассажиров и экипажа от негативного воздействия озона и гарантированную безопасность на всех высотах.
"Изделие состоит полностью из российских компонентов. Его конструкция обеспечивает полную взаимозаменяемость с импортными аналогами, а по своим массовым характеристикам изделие получилось легче иностранного аналога практически в 2 раза, что также положительно влияет на эксплуатационные характеристики самолета", - указано в пресс-релизе.
