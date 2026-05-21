В Малайзии вырос интерес к путешествиям в Россию, сообщил ЦСР
Туристическая отрасль Малайзии фиксирует рост интереса к путешествиям в Россию - в 2025 году число въездных поездок туристов из страны выросло на 50%,... | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Туристическая отрасль Малайзии фиксирует рост интереса к путешествиям в Россию - в 2025 году число въездных поездок туристов из страны выросло на 50%, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). Как отметили в организации, в Казани прошел круглый стол с участием представителей туристической отрасли Малайзии из SAFTTA (Solidarity Association For Travel & Tours Agency Malaysia), MATTA (Malaysian Association of Tour and Travel Agents) и властей Татарстана, Марий Эл и Москвы. Там обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества и расширение присутствия российских регионов на туристическом рынке Малайзии. "Примерно на 50% увеличился въезд туристов из Малайзии в Россию. Предпочтение зачастую отдается направлениям с холодным климатом, и в этом смысле Россия обладает сильной конкурентной привлекательностью", - привел президент SAFTTA Ахмад Фатхир Бин Ахмад Бадри данные за 2025 год, его цитирует ЦСР. По его словам, туристы из Малайзии готовы активно путешествовать и тратить средства, что способствует развитию туристической экономики. "Это показывает, что туристический продукт России уже готов к дальнейшему развитию в этом сегменте", - добавил он. Помимо этого, туроператоры отметили, что одним их ключевых критериев для рынка Малайзии является халяль-туризм. Президент SAFTTA заявил, что это большая и быстрорастущая ниша и в России многие регионы уже обладают богатым исламским наследием и культурным потенциалом. Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в середине мая отметил, что взаимный туристический поток между Россией и Малайзией продолжает расти. Так, по итогам 2025 года туробмен вырос на 9%, достигнув 127,6 тысячи человек. При этом Минэкономразвития также сообщало, что в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.
ЦСР: туротрасль Малайзии зафиксировала рост интереса к путешествиям в Россию
