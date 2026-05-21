Турпоток в Анапу в этом сезоне может вырасти до трех миллионов человек

2026-05-21T07:29+0300

СОЧИ, 21 мая - ПРАЙМ. Значительный прирост турпотока в Анапу прогнозируется в предстоящем летнем сезоне, ожидается до трех миллионов отдыхающих, заявил РИА Новости вице-президент Альянса турагентств России, директор туристического агентства "Розовый слон" Алексан Мкртчян. "В прошлом году Сочи забрал анапских туристов - это порядка полутора миллиона человек. В этом году Анапа все эти полтора миллиона вернет, а может даже с лихвой. То есть, если в прошлом году в Анапу приехали где-то полтора миллиона, в этом году будет минимум три, а то и даже четыре миллиона туристов", - сказал собеседник агентства. По его словам, большой поток ожидается уже в самом начале летнего сезона - на июньские длинные выходные. "Мы ждем большого потока на июньские праздники, 12 июня, море будет подходящим для купания", - сказал Мкртчян.

туризм, бизнес, россия, анапа, сочи