Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс стамбульской биржи упал на фоне новостей об оппозиции - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260521/turtsiya-870115971.html
Индекс стамбульской биржи упал на фоне новостей об оппозиции
Индекс стамбульской биржи упал на фоне новостей об оппозиции - 21.05.2026, ПРАЙМ
Индекс стамбульской биржи упал на фоне новостей об оппозиции
Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал более чем на 6% на фоне решения суда по руководству главной оппозиционной партии Турции, свидетельствуют данные | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T20:43+0300
2026-05-21T20:43+0300
экономика
рынок
торги
анкара
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859808324_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_2b5dd413660ca1bff0e178aac0b33e67.jpg
СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал более чем на 6% на фоне решения суда по руководству главной оппозиционной партии Турции, свидетельствуют данные биржи. Индекс BIST 100 упал более чем на 6% в 17.42 мск, после чего торги были автоматически приостановлены. По итогам дня падение основного индекса составило 6,07%. Больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 8,6%, выяснило РИА Новости. За месяц индекс BIST 100 снизился более чем на 8%. Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 45,6 лиры за доллар. Суд в Анкаре в четверг постановил аннулировать результаты проведенного в 2023 году конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции и тем самым "вернул" прежних руководителей, однако нынешние лидеры партии уже заявили, что не приемлют вердикт. Суд установил, что ряд делегатов на конгрессе в 2023 году голосовали под давлением и под влиянием других лиц, некоторым из них давали деньги, а другим говорили, что в случае "неправильного" голосования под угрозой окажутся их должности в мэриях, отмечал гостелеканал TRT Haber.
https://1prime.ru/20260521/rossija-870084302.html
анкара
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859808324_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7c44af34d5ddb430f96a8cbf2e66f760.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, анкара, турция
Экономика, Рынок, Торги, Анкара, ТУРЦИЯ
20:43 21.05.2026
 
Индекс стамбульской биржи упал на фоне новостей об оппозиции

Индекс BIST 100 упал более чем на 6% на решении суда по руководству оппозиционной партии

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал более чем на 6% на фоне решения суда по руководству главной оппозиционной партии Турции, свидетельствуют данные биржи.
Индекс BIST 100 упал более чем на 6% в 17.42 мск, после чего торги были автоматически приостановлены. По итогам дня падение основного индекса составило 6,07%. Больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 8,6%, выяснило РИА Новости.
За месяц индекс BIST 100 снизился более чем на 8%.
Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 45,6 лиры за доллар.
Суд в Анкаре в четверг постановил аннулировать результаты проведенного в 2023 году конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции и тем самым "вернул" прежних руководителей, однако нынешние лидеры партии уже заявили, что не приемлют вердикт.
Суд установил, что ряд делегатов на конгрессе в 2023 году голосовали под давлением и под влиянием других лиц, некоторым из них давали деньги, а другим говорили, что в случае "неправильного" голосования под угрозой окажутся их должности в мэриях, отмечал гостелеканал TRT Haber.
В Турции заявили, что Россия получила козырь в споре с Бельгией
00:47
 
ЭкономикаРынокТоргиАнкараТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала