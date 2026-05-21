Индекс стамбульской биржи упал на фоне новостей об оппозиции

Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал более чем на 6% на фоне решения суда по руководству главной оппозиционной партии Турции, свидетельствуют данные | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T20:43+0300

СТАМБУЛ, 21 мая - ПРАЙМ. Основной индекс стамбульской биржи BIST 100 упал более чем на 6% на фоне решения суда по руководству главной оппозиционной партии Турции, свидетельствуют данные биржи. Индекс BIST 100 упал более чем на 6% в 17.42 мск, после чего торги были автоматически приостановлены. По итогам дня падение основного индекса составило 6,07%. Больше всего в цене потеряли в понедельник акции банков - более 8,6%, выяснило РИА Новости. За месяц индекс BIST 100 снизился более чем на 8%. Турецкая лира торгуется по отношению к доллару на рекордно низком уровне - больше 45,6 лиры за доллар. Суд в Анкаре в четверг постановил аннулировать результаты проведенного в 2023 году конгресса крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Турции и тем самым "вернул" прежних руководителей, однако нынешние лидеры партии уже заявили, что не приемлют вердикт. Суд установил, что ряд делегатов на конгрессе в 2023 году голосовали под давлением и под влиянием других лиц, некоторым из них давали деньги, а другим говорили, что в случае "неправильного" голосования под угрозой окажутся их должности в мэриях, отмечал гостелеканал TRT Haber.

