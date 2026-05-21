https://1prime.ru/20260521/uchastniki-870087310.html

Участники акции ЦБ "Монетная неделя" сдали более 250 тонн монет

Участники акции ЦБ "Монетная неделя" сдали более 250 тонн монет - 21.05.2026, ПРАЙМ

Участники акции ЦБ "Монетная неделя" сдали более 250 тонн монет

Участники апрельской акции Банка России "Монетная неделя" сдали более 250 тонн монет, рассказала РИА Новости управляющий партнер коммуникационного агентства... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T05:37+0300

2026-05-21T05:37+0300

2026-05-21T05:37+0300

банки

финансы

москва

санкт-петербург

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870087310.jpg?1779331063

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Участники апрельской акции Банка России "Монетная неделя" сдали более 250 тонн монет, рассказала РИА Новости управляющий партнер коммуникационного агентства "Голдман и По" Ольга Попкова. "Россияне сдали за "монетную неделю" 252 тонны монет. Если взять за основу африканского слона - крупнейшее наземное млекопитающее, то его средний вес составляет около 6 тонн. Это значит, что 252 тонны равны равны весу 42 африканских слонов", - пояснила она. Очередная акция ЦБ "Монетная неделя" проходила с 6 по 18 апреля. В ней принимали участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в акции. Кроме того, в банках можно было положить мелочь на свой счет. Масса самого крупного животного на планете - синего кита - может достигать 200 тонн, это означает, что 252 тонны сданных монет примерно соответствуют весу одного крупного синего кита или даже немного превышают его. Более того, если выложить все эти монеты в одну линию, то ее длина составит 1 182 километра, что превышает протяженность дороги от Москвы до Санкт-Петербурга. Расстояние до Санкт‑Петербурга составляет около 710 км, поэтому линия из монет будет значительно длиннее, добавила Попкова. "Монетная неделя" проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны, помимо апрельской акции, вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, москва, санкт-петербург, банк россия, банк россии