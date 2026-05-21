"Нужно считаться": на Западе отреагировали на ядерные учения России
Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T07:33+0300
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться", — говорится в публикации.С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В ней участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.Это плановое мероприятие в рамках Союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель — проверить способность выполнять боевые задачи и повысить квалификацию личного состава.
NZZ: учения ядерных сил России стали предупреждением для ЕС