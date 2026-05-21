https://1prime.ru/20260521/udobreniya-870112297.html

Россия защищена от колебаний цен на удобрения, заявил Минсельхоз

Россия защищена от колебаний цен на удобрения, заявил Минсельхоз - 21.05.2026, ПРАЙМ

Россия защищена от колебаний цен на удобрения, заявил Минсельхоз

Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T18:43+0300

2026-05-21T18:43+0300

2026-05-21T18:43+0300

экономика

сельское хозяйство

мировая экономика

ближний восток

европа

белоруссия

минсельхоз

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210060_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c5277f30abf171826fed2fccb6482cc4.jpg

СИРИУС, 21 мая - РИА Новости. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов. "У нас на внутреннем рынке цены зафиксированы, и наши сельхозтоваропроизводители защищены от колебаний. При этом наши конкуренты на мировом рынке, которые от этого не защищены и у которых доля удобрений в себестоимости сильно выше, чем наша, они точно покажут в следующем сезоне менее объемный и более дорогой урожай", - сказал Малов на Всероссийском зерновом форуме. Предельные цены минеральных удобрений в России были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. Цены были проиндексированы в 2022 году, в 2023-2025 годах индексация не проводилась. Удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил во вторник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен. В ЕС утверждают, что рост цен связан исключительно с кризисом на Ближнем Востоке. Однако ранее ЕК ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Этот шаг раскритиковали европейские фермерские профсоюзные организации. Уже тогда они утверждали, что фермеры в ЕС окажутся в невыигрышной позиции и будут вынуждены сокращать производство.

https://1prime.ru/20260520/es-870067390.html

ближний восток

европа

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, ближний восток, европа, белоруссия, минсельхоз, ес, ек