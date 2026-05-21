Россия защищена от колебаний цен на удобрения, заявил Минсельхоз - 21.05.2026, ПРАЙМ
Россия защищена от колебаний цен на удобрения, заявил Минсельхоз
18:43 21.05.2026
 
Россия защищена от колебаний цен на удобрения, заявил Минсельхоз

Минсельхоз сообщил о защищенности России от колебаний цен на удобрения

СИРИУС, 21 мая - РИА Новости. Россия защищена от колебаний цен на удобрения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов.
"У нас на внутреннем рынке цены зафиксированы, и наши сельхозтоваропроизводители защищены от колебаний. При этом наши конкуренты на мировом рынке, которые от этого не защищены и у которых доля удобрений в себестоимости сильно выше, чем наша, они точно покажут в следующем сезоне менее объемный и более дорогой урожай", - сказал Малов на Всероссийском зерновом форуме.
Предельные цены минеральных удобрений в России были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. Цены были проиндексированы в 2022 году, в 2023-2025 годах индексация не проводилась.
Удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил во вторник еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен.
В ЕС утверждают, что рост цен связан исключительно с кризисом на Ближнем Востоке. Однако ранее ЕК ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Этот шаг раскритиковали европейские фермерские профсоюзные организации. Уже тогда они утверждали, что фермеры в ЕС окажутся в невыигрышной позиции и будут вынуждены сокращать производство.
