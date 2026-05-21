"Лежит в руинах". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине - 21.05.2026, ПРАЙМ
Украина оказалась в глубоком финансовом кризисе, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале."В принципе уже... | 21.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украина оказалась в глубоком финансовом кризисе, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин во время трансляции на своем YouTube-канале."В принципе уже понятно, что Украина лежит в руинах. Страну практически оставили разоренной и уничтоженной. &lt;…&gt; Это все военная политика Сырского и Зеленского. Надо обязательно поблагодарить Зеленского, Миндича и всех этих ребят, которые коробки с миллионами долларов выносят", — сказал он.Как отметил эксперт, украинская сторона исчерпала денежные ресурсы и запасы боеприпасов, вопреки действию программы PURL, которая нацелена на оперативное снабжение Киева техникой за счет отчислений государств Североатлантического альянса."Понятно, что никакого мира не будет. То есть Зеленский и его окружение предполагают, что они будут вести боевые действия дальше. Только нечем. Вести-то можно, только нечем", — резюмировал политолог.Руководитель киевского режима прежде подтверждал, что на Украине наблюдается нехватка противобаллистических ракет. В марте он утверждал, что украинские власти могут столкнуться с барьерами при получении оборонной продукции, требующейся в настоящее время самому Вашингтону для проведения кампании против Ирана. Ранее Зеленский сетовал, что снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot не поступили вовремя на Украину вследствие сбоев в графиках по линии инициативы PURL.
