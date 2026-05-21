"Шансов нет". На Украине сделали жесткое заявление о конфликте с Россией

Украина не располагает реальными шансами одержать победу в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

2026-05-21T23:19+0300

МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украина не располагает реальными шансами одержать победу в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Призывать украинцев продолжать бороться за максималистские цели, не имея реальных шансов на победу, — это самоубийственное сочувствие", — написала она в соцсети X.Мендель также подчеркнула, что подобный курс приводит к гибели мирных граждан, а страна при этом лишается целого поколения.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования украинского конфликта. По словам американского лидера, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию ситуации на Украине, а обстановка на линии фронта остается "позитивной для нас".

