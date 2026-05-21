https://1prime.ru/20260521/ukraina-870120315.html
"Шансов нет". На Украине сделали жесткое заявление о конфликте с Россией
"Шансов нет". На Украине сделали жесткое заявление о конфликте с Россией - 21.05.2026, ПРАЙМ
"Шансов нет". На Украине сделали жесткое заявление о конфликте с Россией
Украина не располагает реальными шансами одержать победу в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T23:19+0300
2026-05-21T23:19+0300
2026-05-21T23:20+0300
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Украина не располагает реальными шансами одержать победу в конфликте с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Призывать украинцев продолжать бороться за максималистские цели, не имея реальных шансов на победу, — это самоубийственное сочувствие", — написала она в соцсети X.Мендель также подчеркнула, что подобный курс приводит к гибели мирных граждан, а страна при этом лишается целого поколения.Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что его удивляет нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования украинского конфликта. По словам американского лидера, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию ситуации на Украине, а обстановка на линии фронта остается "позитивной для нас".
https://1prime.ru/20260521/vsu-870120184.html
https://1prime.ru/20260521/ukraina-870120066.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b21b49c35fc258668a990d275dda3fc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
УКРАИНА, США, РОССИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Шансов нет". На Украине сделали жесткое заявление о конфликте с Россией
Мендель: у Киева отсутствуют реальные возможности победить Россию