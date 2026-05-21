https://1prime.ru/20260521/usa-870117320.html
США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России
США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России - 21.05.2026, ПРАЙМ
США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России
Министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, теперь в течение 45 дней... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T21:50+0300
2026-05-21T21:50+0300
2026-05-21T21:50+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. Министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, теперь в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США. Единая ставка компенсационной пошлины в размере 109,1% предложена для всех российских поставщиков необработанного палладия. В решении ведомства отдельно выделены АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов", однако для них, как и для всех остальных экспортеров из РФ, согласно документу, пошлина также составит 109,1%. В то же самое время точку в деле импорта палладия из России поставит Международная комиссия по торговле США (ITC). В течение 45 дней ведомство определит, наносит ли импорт российского палладия реальный материальный ущерб американской промышленности, уточняется в документе. Если комиссия согласится с выводами минторга, то будет выпущен официальный приказ о введении пошлин, и таможня США начнет взимать денежные депозиты с американских компаний-импортеров российского палладия, следует из документа. Данное решение минторга США подводит итоги разбирательства, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года, в которой утверждалось, что российский палладий якобы поставляется на рынок США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, нанося тем самым ущерб американским производителям. Ранее минторг в рамках этого разбирательства уже определил антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
https://1prime.ru/20260521/nato-870088292.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ
США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России
Минторг США определил пошлину на импорт палладия в размере 109,1%
ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. Министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, теперь в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США.
Единая ставка компенсационной пошлины в размере 109,1% предложена для всех российских поставщиков необработанного палладия. В решении ведомства отдельно выделены АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов", однако для них, как и для всех остальных экспортеров из РФ
, согласно документу, пошлина также составит 109,1%.
В то же самое время точку в деле импорта палладия из России поставит Международная комиссия по торговле США (ITC). В течение 45 дней ведомство определит, наносит ли импорт российского палладия реальный материальный ущерб американской промышленности, уточняется в документе.
Если комиссия согласится с выводами минторга, то будет выпущен официальный приказ о введении пошлин, и таможня США
начнет взимать денежные депозиты с американских компаний-импортеров российского палладия, следует из документа.
Данное решение минторга США подводит итоги разбирательства, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года, в которой утверждалось, что российский палладий якобы поставляется на рынок США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, нанося тем самым ущерб американским производителям.
Ранее минторг в рамках этого разбирательства уже определил антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
В ФРГ рассказали, какой ход США сыграл на руку России