https://1prime.ru/20260521/usa-870117320.html

США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России

США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России - 21.05.2026, ПРАЙМ

США определили ставку компенсационной пошлины на импорт палладия из России

Министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, теперь в течение 45 дней... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T21:50+0300

2026-05-21T21:50+0300

2026-05-21T21:50+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая – ПРАЙМ. Министерство торговли США определило ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в размере 109,1%, теперь в течение 45 дней комиссии по торговле предстоит решить, есть ли основания для такой антидемпинговой меры, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов США. Единая ставка компенсационной пошлины в размере 109,1% предложена для всех российских поставщиков необработанного палладия. В решении ведомства отдельно выделены АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов", однако для них, как и для всех остальных экспортеров из РФ, согласно документу, пошлина также составит 109,1%. В то же самое время точку в деле импорта палладия из России поставит Международная комиссия по торговле США (ITC). В течение 45 дней ведомство определит, наносит ли импорт российского палладия реальный материальный ущерб американской промышленности, уточняется в документе. Если комиссия согласится с выводами минторга, то будет выпущен официальный приказ о введении пошлин, и таможня США начнет взимать денежные депозиты с американских компаний-импортеров российского палладия, следует из документа. Данное решение минторга США подводит итоги разбирательства, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года, в которой утверждалось, что российский палладий якобы поставляется на рынок США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, нанося тем самым ущерб американским производителям. Ранее минторг в рамках этого разбирательства уже определил антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.

https://1prime.ru/20260521/nato-870088292.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф