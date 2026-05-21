В Венесуэле призвали осудить политику США в отношении Кубы - 21.05.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле призвали осудить политику США в отношении Кубы
КАРАКАС, 21 мая - ПРАЙМ. Движение дружбы и взаимной солидарности Венесуэла-Куба призывает международное сообщество осудить политику США в отношении острова, заявил РИА Новости координатор организации Йонни Гарсия.
"Мы призываем народы мира продолжать проявлять солидарность с Кубой, продолжать разоблачать перед всем миром значение этой постоянной и систематической агрессии, которая продолжается уже более 60 лет", - сказал собеседник агентства.
По словам Гарсии, Куба "находится в осаде и под угрозой со стороны североамериканского империализма", а США "продолжают вводить санкции против народа, который лишь твердо стоит на защите своего суверенитета".
Координатор движения напомнил, что в Венесуэле с февраля проводится кампания солидарности с Кубой Amor con amor se paga ("Любовь оплачивается любовью"), в рамках которой на остров уже были отправлены медикаменты и продовольствие. На втором этапе кампании организация собирает средства для закупки солнечных панелей и фотоэлектрических систем для Кубы, добавил Гарсия.
Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
 
