В Венесуэле призвали осудить политику США в отношении Кубы

Движение дружбы и взаимной солидарности Венесуэла-Куба призывает международное сообщество осудить политику США в отношении острова, заявил РИА Новости... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T03:33+0300

КАРАКАС, 21 мая - ПРАЙМ. Движение дружбы и взаимной солидарности Венесуэла-Куба призывает международное сообщество осудить политику США в отношении острова, заявил РИА Новости координатор организации Йонни Гарсия. "Мы призываем народы мира продолжать проявлять солидарность с Кубой, продолжать разоблачать перед всем миром значение этой постоянной и систематической агрессии, которая продолжается уже более 60 лет", - сказал собеседник агентства. По словам Гарсии, Куба "находится в осаде и под угрозой со стороны североамериканского империализма", а США "продолжают вводить санкции против народа, который лишь твердо стоит на защите своего суверенитета". Координатор движения напомнил, что в Венесуэле с февраля проводится кампания солидарности с Кубой Amor con amor se paga ("Любовь оплачивается любовью"), в рамках которой на остров уже были отправлены медикаменты и продовольствие. На втором этапе кампании организация собирает средства для закупки солнечных панелей и фотоэлектрических систем для Кубы, добавил Гарсия. Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля подчеркнул, что после прекращения экспорта нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.

