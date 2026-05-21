В США запаниковали из-за случившегося на встрече Путина и Си Цзиньпина - 21.05.2026, ПРАЙМ
В США запаниковали из-за случившегося на встрече Путина и Си Цзиньпина
2026-05-21T04:53+0300
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870078992_0:0:1881:1059_1920x0_80_0_0_c77cdc583447d439ca6b1db6f91f273c.jpg
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Подписание декларации между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Пекине ставит США в сложное положение, отметил бывший советник Дональда Трампа Майк Флинн в соцсети X."Формирующийся многополярный мир — аспект, представляющий большой интерес для Америки (и для меня лично), особенно в контексте многочисленных угроз и вызовов, стоящих перед нами после более чем двух десятилетий войны", — написал он.Флинн выразил мнение, что Штаты могут оказаться неподготовленными к изменяющимся политическим условиям, поскольку Вашингтону потребуется адаптироваться к утрате прежнего влияния."Впереди, безусловно, интересные времена", — заключил бывший советник.Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и Си Цзиньпина.Лидеры приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
© РИА Новости . POOLВладимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Подписание декларации между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в Пекине ставит США в сложное положение, отметил бывший советник Дональда Трампа Майк Флинн в соцсети X.
"Формирующийся многополярный мир — аспект, представляющий большой интерес для Америки (и для меня лично), особенно в контексте многочисленных угроз и вызовов, стоящих перед нами после более чем двух десятилетий войны", — написал он.
Флинн выразил мнение, что Штаты могут оказаться неподготовленными к изменяющимся политическим условиям, поскольку Вашингтону потребуется адаптироваться к утрате прежнего влияния.
"Впереди, безусловно, интересные времена", — заключил бывший советник.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и Си Цзиньпина.
Лидеры приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
 
