Правительство внесло законопроект о повышении страховки по вкладам
2026-05-21T20:02+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
михаил мишустин
госдума
банк россия
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в банках РФ в целях повышения их привлекательности для граждан, следует из ее базы данных. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в четверг говорил на заседании кабмина, что одна из ключевых задач на сегодня - стимулирование притока инвестиций в экономику. В связи с этим правительство совместно с Банком России активно развивает соответствующие механизмы, в том числе способствующие формированию так называемых длинных денег, отмечал он. Законопроект увеличивает с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам, открывающимся на срок более трех лет. До аналогичного уровня повышается и возмещение по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами на срок от одного года до трех. Ранее для таких безотзывных вкладов, внесенных на три года и более, страховку уже подняли до 2,8 миллиона рублей. Существенно увеличивается и максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. Размер страхового возмещения по таким счетам повышается в три раза – до 30 миллионов рублей. То есть в случае банкротства банка или застройщика покупателям новостроек государство компенсирует эту сумму, пояснил Мишустин. В целом эти изменения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений, и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику, считает он. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
финансы, банки, россия, рф, михаил мишустин, госдума, банк россия
