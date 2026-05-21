https://1prime.ru/20260521/vklad-870114996.html

Правительство внесло законопроект о повышении страховки по вкладам

Правительство внесло законопроект о повышении страховки по вкладам - 21.05.2026, ПРАЙМ

Правительство внесло законопроект о повышении страховки по вкладам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в банках РФ в целях повышения их... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T20:02+0300

2026-05-21T20:02+0300

2026-05-21T20:02+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

михаил мишустин

госдума

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865201267_0:263:3171:2047_1920x0_80_0_0_d2e4ca55513fe6162f9ca46608d0ed9c.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в банках РФ в целях повышения их привлекательности для граждан, следует из ее базы данных. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в четверг говорил на заседании кабмина, что одна из ключевых задач на сегодня - стимулирование притока инвестиций в экономику. В связи с этим правительство совместно с Банком России активно развивает соответствующие механизмы, в том числе способствующие формированию так называемых длинных денег, отмечал он. Законопроект увеличивает с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам, открывающимся на срок более трех лет. До аналогичного уровня повышается и возмещение по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами на срок от одного года до трех. Ранее для таких безотзывных вкладов, внесенных на три года и более, страховку уже подняли до 2,8 миллиона рублей. Существенно увеличивается и максимальный объем страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. Размер страхового возмещения по таким счетам повышается в три раза – до 30 миллионов рублей. То есть в случае банкротства банка или застройщика покупателям новостроек государство компенсирует эту сумму, пояснил Мишустин. В целом эти изменения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений, и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику, считает он. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

https://1prime.ru/20260521/vklady-870106239.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, михаил мишустин, госдума, банк россия