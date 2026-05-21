Правительство рассмотрит проект об увеличении страховой защиты вкладов

2026-05-21T15:31+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект, направленный на увеличение страховой защиты банковских вкладов на срок от трех лет до 2 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Минфин РФ в декабре предложил увеличить лимит страхового возмещения с 1,4 до 2 миллионов рублей по рублевым вкладам сроком более трех лет и по безотзывным вкладам от одного до трех лет. Кроме того, предлагается увеличить с 10 до 30 миллионов рублей страховое покрытие по эскроу-счетам. "Рассмотрим сегодня законопроект, который позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на три года. Для них страховая сумма увеличится с нынешних 1,4 миллиона рублей до 2 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства. Мишустин отметил, что до такого же уровня повысятся и выплаты по вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами от одного года до трех лет. Одновременно увеличится в три раза "страховка" по счетам эскроу, открытым для сделок с недвижимостью, - до 30 миллионов рублей. "Предложенные решения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений, и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику", - заключил премьер-министр.

финансы, россия, михаил мишустин, вклады, банки, страхование вкладов