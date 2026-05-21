"Вкусвилл" прокомментировал ситуацию с доставкой тяжелого заказа девушкой

Курьеры видят вес заказа до того, как принять решение, соглашаться ли им на его выполнение, отказ не влечет за собой штрафов

2026-05-21T18:14+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Курьеры видят вес заказа до того, как принять решение, соглашаться ли им на его выполнение, отказ не влечет за собой штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Вкусвилла", прокомментировав ситуацию с доставкой тяжелого заказа девушкой-курьером. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что жительница Москвы написала жалобу в поддержку сети "Вкусвилл" после того, как ее заказ весом 11 килограмм привезла курьер-девушка. Покупательница по своему желанию помогла курьеру поднять заказ на этаж, но ее возмутили внутренние правила сети доставки. "Мы работаем с курьерами-партнерами на гибких условиях: они могут самостоятельно принимать решение, какой заказ принять к доставке и оценить вес до того, как согласиться на маршрут. Правилами компании предусмотрено, что автоматическое распределение заказов не влияет на право партнера отказаться от конкретного заказа без каких-либо штрафов, если заказ ему не подходит", - сказали в компании. Там подчеркнули, что курьеры могут поднимать заказ частями, в несколько подходов, что полностью соответствует нормам трудового законодательства РФ в части ограничений по подъему тяжестей. "Вкусвилл" также отмечает, что соблюдает требования законодательства и внимательно следит за соблюдением безопасных условий труда для курьеров-партнеров и сотрудников. В компании дополнительно уточнили у курьера, все ли ее устраивает в работе. Она подтвердила, что условия сотрудничества ей подходят. Также кураторы имеют возможность подключить дополнительных курьеров-партнеров к доставке одного заказа, если на точке сборки видят, что он тяжелый или громоздкий - девушка от помощи отказалась, подтвердив свою готовность выполнить доставку самостоятельно, добавили во "Вкусвилле".

