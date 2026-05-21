Латвийские власти массово блокировали счета российских бизнесменов - 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T03:36+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Латвийские власти под видом санкционных рисков массово блокировали счета предпринимателей из РФ, рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов. Он уточнил, что усиленные проверки стали одним из ключевых инструментов давления на российских бизнесменов и их клиентов в республике. "Представители российского бизнеса, работавшие в Латвии, обращались ко мне с жалобами на дискриминационные проверки, отказ в продлении лицензий, блокировку счетов и фактическое выдавливание с рынка под предлогом "санкционных рисков", - сказал Панкратов. Бывший депутат Рижской думы отметил, что проверки стали наиболее очевидными после 2022 года, а совокупность строгих мер в отношении российских бизнесменов определила их "массовость". Панкратов также подчеркнул, что контроль над деятельностью российских предприятий имел не точечный, а системный характер. В результате пострадали логистический сектор и промышленность. На фоне сокращения грузопотоков через порты и железные дороги целые регионы столкнулись с падением доходов и безработицей. В ноябре 2024 года латвийское национальное информационное агентство LETA в рамках антироссийских и антибелорусских санкций сообщало, что на конец октября были заморожены активы 147 лиц на сумму более 80 миллионов евро, из которых свыше 53 миллионов - банковские счета. Эти показатели свидетельствуют не о единичных случаях, а об институционализированной практике, считает Панкратов. Панкратов - бывший депутат Рижской думы в период с 2009 по 2017 годы. Он часто выступал за защиту прав русскоязычного населения. За это полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
03:36 21.05.2026
 
